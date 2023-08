Sexualité : douleurs, tabous, traumatismes... Comment pouvez-vous les surmonter ?

Chez certaines femmes de nombreux facteurs, physiologiques ou encore psychologiques peuvent provoquer un sentiment de stress ou d’angoisse à l’idée d’avoir une relation sexuelle. Quels sont ces obstacles et comment les surmonter ?

Asma, 27 ans, a connu une entrée dans la sexualité compliquée. Dans sa religion, le sujet est très tabou. Souhaitant être vierge à son mariage, la jeune femme n’avait aucune expérience et son premier rapport a été une catastrophe.

Le jour de son mariage elle découvre qu’elle souffre de vaginisme, un mécanisme psychologique qui provoque des douleurs intenses lors de la pénétration. Heureusement, le vaginisme n'est pas une fatalité.



Pour en venir à bout, Caroline Leroux conseille la méthode comportementale, en trois étapes, basée sur la masturbation. D'abord, elle travaille avec la patiente pour voir d'où ça vient et ensuite, progressivement, elle lui apprend à avoir du plaisir et des orgasmes.

Surmonter les traumatismes

Dans un second temps, elle préconise la pénétration quand il y a à nouveau une excitation sexuelle. Ensuite quand les exercices seules sont finis, à ce moment-là, elle conseille d'avoir une relation sexuelle avec le partenaire.

Surmonter les obstacles dans la sexualité c’est aussi surmonter les traumatismes comme les agressions sexuelles par exemple. Pour se reconstruire, la psychologue clinicienne recommande une thérapie.

D'abord pour remonter au niveau du moral et ensuite pour pouvoir travailler sur les sens. Car comme le rappelle la sexologue, si on n’a pas une bonne sensualité on ne peut pas accéder à la sexualité.

