Santé : pourquoi le terme HPI est-il si fréquemment employé ?

Le sujet du jour. Popularisé par la série télévisée TF1 avec l'actrice Audrey Fleurot, le terme HPI ou "haut potentiel intellectuel" s'invite facilement dans les conversations aujourd'hui. Le carton de la série est tel, que les demandes de détection HPI ont fortement augmenté. Aujourd'hui, enfants comme adultes peuvent se faire tester par un psychologue, et parfois même sur Internet… Pourtant, derrière tous ces tests se trouvent parfois des arnaques, à des prix exorbitants.

Pourquoi on en parle ? Quels sont les critères pour être diagnostiqué HPI ? Quelle est la différence entre un HPI et un surdoué ? Pourquoi entendons-nous souvent ce terme ?

L'analyse. "La série a largement contribué à cet effet de mode. Je crois qu'aujourd'hui, l'essor incroyable du développement personnel depuis ces quinze dernières années, favorise cette quête de soi, cette quête de mieux se comprendre, et on s'observe beaucoup plus qu'il y a cinquante ans. Et puis, les neurosciences ont fait des avancées prodigieuses. Aujourd'hui, en classe, quand un élève a des difficultés à l'école, on a plus ce réflexe d'essayer de comprendre pourquoi, plutôt que de lui mettre un bonnet d'âne. On sait mieux, aussi, diagnostiquer des troubles de l'apprentissage, des dyslexies, des troubles de l'attention. Effectivement, le HPI va donner des singularités dans le profil scolaire, qu'il est quelques fois important de repérer. Ce n'est pas un diagnostic, puisque ce n'est pas une pathologie, c'est une identification, qui va donner des caractéristiques", explique Jeanne-Siaud-Facchin, psychologue clinicienne, spécialiste des surdoués, autrice de Trop intelligent pour être heureux ? L'adulte surdoué et de L'Enfant surdoué.

