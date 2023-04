Nouvelle épidémie de drogue aux États-Unis. Le pays a annoncé mercredi 12 avril désigner comme "menace émergente" la xylazine, surnommée "tranq drug" (drogue "tranquille" en français) ou "drogue du zombie". "La xylazine constitue la menace médicamenteuse la plus meurtrière à laquelle notre pays n'ait jamais été confronté", déclare sur son site la DEA (brigade des stupéfiants).

La xylazine, autorisée comme sédatif et analgésique vétérinaire depuis 1972 par l'Agence américaine des médicaments (FDA), n'est pas approuvée en dehors d'un usage sur les animaux. Son utilisation est pourtant détournée en drogue injectable depuis les années 2000.



Chez l'humain, "la xylazine peut provoquer une dépression respiratoire, une baisse de la tension artérielle et du rythme cardiaque", explique le Dr Shovita Padhi auprès de CBC News. L'utilisation de cette drogue ne se fait pas seule, elle est souvent mélangée avec des opioïdes. "Lorsque la xylazine est présente avec des opioïdes tels que le fentanyl, cela augmente considérablement le risque d'overdoses mortelles", ajoute le médecin hygiéniste.



Des effets secondaire notables

Si les consommateurs choisissent cette drogue, c'est notamment pour son pouvoir sédatif donnant l'impression d'être déconnecté de la réalité. Mais ces effets analgésiques ne seraient pas sans danger. "La xylazine est un agoniste des récepteurs adrénergiques dont la toxicité peut provoquer des effets cliniques tels que la sédation, une dépression respiratoire et le coma, une bradycardie, une hypotension et une hyperglycémie. Des arythmies ventriculaires ont été signalées", indique l'Anses.

Par ailleurs, comme toutes les drogues, la consommation de xylazine comporte un haut potentiel addictif et sa combinaison avec un opioïde maximise les risques d'addiction. Selon la FDA, entre 2010 et 2015, la xylazine était détectée dans 2% des décès par overdose aux opioïdes et en 2019 ce taux est monté jusqu'à 31 %.



