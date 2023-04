Qu'est-ce que la grippe aviaire H3N8, responsable d'un mort en Chine ?

Mardi 11 avril, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a indiqué qu'une femme de 56 ans était morte en Chine après avoir été contaminée par la grippe aviaire H3N8. Ce virus, en circulation depuis 2002, n'avait fait jusqu'à présent aucune victime humaine connue.



Le virus H3N8, apparu pour la première fois sur le continent nord-américain, était considéré comme susceptible de se transmettre aux chevaux, aux chiens et aux otaries. Il n'avait pas été détecté sur des humains avant deux premiers cas, non mortels, en Chine en avril et en mai 2022.

Sur son site, l'Institut Pasteur rappelle que les cas humains de grippe aviaire sont survenus après un contact direct avec des volailles infectées. Toutefois, il note que "le risque de voir apparaître un nouveau virus capable de se transmettre d’homme à homme est à prendre en considération".



Pas de transmission entre humains

Pour limiter les risques de contamination à la grippe aviaire, l'institut Pasteur conseille "d'observer de bonnes pratiques d'hygiène". Il recommande de se laver les mains ou de porter un masque et des gants en cas de contact avec des volailles mortes ou qui pourraient être infectées.

L'habitante, décédée le 16 mars, était tombée malade le 22 février et présentait "des prédispositions multiples", a indiqué l'OMS dans un communiqué, puisqu'elle avait été exposée à de la volaille vivante avant le début de la maladie.

L'organisation a souligné que les données disponibles montraient que ce virus ne se transmettait pas entre humains et que, par conséquent, "le risque de sa propagation au niveau national, régional et mondial est considéré comme faible".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info