Pour vivre plus longtemps, dépêchez-vous !

Courir attraper son bus, vite sortir les poubelles, monter les escaliers à toute allure, rattraper son chien fugueur… toutes ces activités sont bénéfiques pour la santé. Leur point commun ? Ce sont des exercices rapides et intenses. Selon une étude australienne, se dépêcher chaque jour réduit de 40% le risque de décès prématuré.

Cela peut sembler incroyable, et pourtant des chercheurs de l’Université de Sydney ont analysé l’activité quotidienne de 25.000 personnes déclarant ne pas faire d’exercice physique pendant leur temps libre. Celles qui ont fourni, 3 fois par jour, un effort vigoureux et bref, d'une ou deux minutes, avaient un risque beaucoup plus faible de mortalité, notamment cardiovasculaire ou par cancer.



Voilà de quoi nous réconcilier avec certaines tâches ménagères. Peut-être allons-nous moins rechigner à porter les courses, à passer l’aspirateur vigoureusement, maintenant que l’on sait qu’elles préservent notre santé et augmentent notre espérance de vie.

L'importance de l'intensité

On peut aussi presser le pas lors de ses déplacements habituels. Il faut que la fréquence cardiaque augmente et être essoufflé. Ces résultats confirment ce que de précédentes études avaient déjà montré : l’intérêt pour sa santé de mettre de l’intensité dans sa vie. Par exemple, la marche, c’est bien, mais la marche rapide, c’est encore mieux. Marcher vite seulement dix minutes par jour est associé à une espérance de vie plus longue.

Les bienfaits de la marche rapide

Si le nombre de pas qu'on effectue sur une journée compte, le rythme de marche est également important. Dans une autre étude, des chercheurs ont démontré que les personnes qui pratiquaient la marche rapide vieillissaient moins vite. Pour arriver à cette conclusion, ils ont étudié leurs données génétiques, en particulier la longueur des télomères de leurs globules blancs. Les télomères, ce sont les extrémités des chromosomes, et plus les cellules se divisent, plus ils s’usent et se raccourcissent. C’est pour cela qu’ils sont considérés comme des marqueurs de l’âge biologique. Selon les conclusions des chercheurs, la marche rapide semble faire l’effet d’une véritable cure de Jouvence. Elle permettrait de gagner jusqu'à 16 ans d'âge biologique à l'âge mûr si on l'a pratiquée toute sa vie.

Tout mouvement est bon pour la santé

Il est recommandé de faire au moins 2 heures et demi par semaine d’exercice modéré à rapide, ou 1h15 d'exercice intense, pouvant être cumulé par périodes d'au moins dix minutes d'affilée. À chacun de voir s'il préfère mettre de la durée ou de l'intensité dans son activité physique.

En tout cas, ces nouvelles études suggèrent que des efforts intenses, inférieurs à 10 minutes, pourraient aussi compter. Elles montrent que tout mouvement est bon, et meilleur que de rester assis à ne rien faire.

