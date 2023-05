Le sujet du jour. Pauline Messier a 20 ans, et il y a quelques mois, cette jeune femme a appris qu’elle était atteinte de la maladie de Charcot, une maladie neurodégénérative empêchant les muscles du corps de fonctionner. Cette pathologie se développe généralement entre 50 et 70 ans et devient fatale lorsque qu'elle se propage dans le corps, jusqu'aux muscles respiratoires.

Invitée de RTL, la jeune femme se sait condamnée, mais elle refuse de s'apitoyer sur son sort et partage son combat sur TikTok, où elle est suivie par plusieurs dizaines de milliers de personnes. Après des voyages autour du monde pour profiter de ce temps précieux, la jeune femme a pour projet d'écrire un recueil de poésie - elle cherche d'ailleurs un éditeur.

Témoignage. "J'ai toujours écrit depuis toute petite. Et là, j'ai un peu plus de temps. Même si je suis la déscolarisée la plus occupée de France, j'écris beaucoup plus. Pour moi, l'écriture permet [...] de me rassurer en me disant que peu importe comment la maladie va évoluer, ça c'est quelque chose que je pourrais toujours faire", explique Pauline, en parlant de sa passion pour les mots. "Ensuite, c'est une manière de ne pas être oubliée, qu'on se souvienne de moi, mais pour mon écriture et pas pour Pauline et la SLA (la Sclérose Latérale Amyotrophique, autre nom de la maladie de Charcot, ndlr)".

