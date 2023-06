Opération du pape François : qu'est-ce qu'une occlusion intestinale ?

Ce mercredi 7 juin, le pape François, 86 ans, va être opéré en urgence pour un risque d'occlusion intestinale. Mais que met-on derrière ces mots ? "Une occlusion intestinale est une obstruction d'un segment de l'intestin, grêle ou côlon, de gravité et d'évolution très diverses", indique la société nationale française de gastro-entérologie (SNFGE). Elle peut être traitée par une chirurgie, mais celle-ci n'est pas obligatoire.



Il existe quatre symptômes typiques d'une occlusion intestinale : des douleurs abdominales brutales et intenses, un arrêt du transit et des gaz, des nausées ou vomissements et des ballonnements menant à un gonflement de l'abdomen. D'autres symptômes comme de la tachycardie ou de la fièvre peuvent également être présents.

Une occlusion intestinale peut avoir plusieurs causes. Elle peut être liée à un obstacle (un cancer, un rétrécissement inflammatoire, un polype, une agglomération d'aliments non digérés ou en cas de constipation sévère). Le plus souvent, une occlusion intestinale est liée à une précédente chirurgie abdominale : il s’agit alors d’une occlusion sur bride, c’est-à-dire d’une occlusion de l’intestin sur une bride post opératoire.

Les personnes qui ont subi une chirurgie au niveau de l'abdomen sont susceptibles de développer des adhérences, qui vont ensuite causer l'occlusion intestinale. Les personnes atteintes de la maladie de Crohn ou souffrant de constipation sévère présentent également plus de risques.

Un scanner abdomino-pelvien permet de visualiser une occlusion intestinale. Celle-ci peut être traitée avec une chirurgie en cas d'obstruction par obstacle ou si une occlusion sur bride est accompagnée de vives douleurs. Toutefois, l'opération n'est pas obligatoire : la mise en place d'une sonde gastrique ou un traitement médicamenteux peuvent suffire.

