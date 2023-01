Nouvel an : 3 choses à faire pour se remettre des excès du réveillon

Un excès d'alcool et un lendemain de soirée peuvent rapidement être difficiles, avec des nausées, des vertiges ou des maux de tête, certains vont même jusqu'à vomir. En effet, avec l'alcool présent dans le corps, celui-ci pense qu'on tente de l'empoisonner, et veut donc le faire sortir par tous les moyens.

Après une soirée bien arrosée, il est recommandé de bien s'hydrater avec de l'eau. En effet, contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'alcool déshydrate. Évitez les jus de fruits, car ils ne sont pas assez hydratants, et le thé et le café, parce qu'ils donnent envie d'uriner, et présentent donc de déshydratation.

Aussi, "soigner le mal par le mal" n'est pas une bonne idée. Le foie n'a pas eu le temps d'enlever tout l'alcool.

Enfin, même si vous pouvez avoir faim et la flemme de faire à manger un lendemain de soirée alcoolisée, il est conseillé de manger léger. La facilité voudrait que l'on commande un fast-food ou autre, mais il est préférable de manger une soupe ou un bouillon de légumes par exemple.

