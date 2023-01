Nouvel an : pourquoi dit-on "se mettre sur son 31" ?

Beaucoup vont se mettre sur leur 31 ce samedi 31 décembre. Même si l'expression peut être liée, dans l'esprit collectif, au passage à la nouvelle année, en réalité ce n'est pas le cas. Plusieurs hypothèses sont données, plus ou moins farfelues.

La première, qui est la plus probable, serait une déformation du mot "trentain", un tissu précieux, à la mode entre le XIIe et le XVIe siècle composé de trente fois cent fils, devenu "31". Du fait de sa fabrication et de son coût, seules les personnes aisées financièrement pouvaient se l'offrir.

Deuxième hypothèse, celle-ci rapportée en 1876 par Eman Martin, dans le Courrier du Vaugelas, l'expression viendrait de jeux de cartes : "Dans un certain nombre de jeux de cartes (...) encore très à la mode dans les milieux populaires du temps, trente-et-un représentait le nombre de points gagnant. Atteindre ce chiffre enviable -dans une société où l'on joue pour de l'argent, surtout si l'on est soldats en caserne - représentait ce qu'il y avait de plus beau", indique ainsi Le Figaro.

L'expression pourrait également venir du monde militaire. Quand les soldats Prussiens recevaient un chef militaire le 31 du mois, soit sept fois par an, ils s'habillaient avec leurs plus beaux habits. Selon le site Les Dédexpressions, cela pourrait venir également d'"un numéro oublié d’un uniforme militaire de cérémonie".

Enfin, certains y voient des déformations des expressions "se mettre sur son trente-six" ou "se mettre sur son quarante-deux", d'usage au XIXe siècle. À noter qu'un équivalent anglais de l'expression est "To get dressed up to the nines" (s'habiller jusqu'aux neufs).

