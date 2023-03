Michel Cymes : est-il plus risqué de se faire opérer le jour de l'anniversaire du chirurgien ?

Régulièrement, le British Medical Journal se fait l’écho d’études insolites. L’une des dernières en date, réalisée par une équipe américaine, consiste en l’analyse de près d’un million d’interventions chirurgicales chez des personnes de plus de 65 ans et le nombre de décès survenus dans le mois suivant l’intervention. Et cette étude montre quelque chose de surprenant.



Les chercheurs ont observé que le taux de mortalité des patients est plus élevé s’ils sont opérés le jour de l’anniversaire de leur chirurgien. La mortalité passe de 5,6 à 6,9%. Ça n’est pas spectaculaire mais c’est suffisant pour attirer l’attention des chercheurs qui se demandent si le chirurgien, le jour de son anniversaire, n’a pas un peu la tête un peu ailleurs.

On ne sait pas trop pourquoi mais les auteurs de l’étude donnent quelques pistes. On peut imaginer que ce jour-là, on a plus de conversations personnelles, on reçoit plus de sms, on peut être pressé de terminer les procédures et que tout ça, mis bout à bout, peut altérer la qualité des soins.

Autre hypothèse : s’ils dînent en famille ou entre amis, les chirurgiens pourraient être moins susceptibles de retourner à l’hôpital pour voir leurs patients qui montrent des signes de détérioration. Tout ça n’est que pure spéculation. Il y a les chiffres, certes, mais le lien de cause à effet est loin d’être établi.

