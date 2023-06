Marine Lorphelin explique s'il est bon de boire un jus de citron le matin

Ce matin, prenons des vitamines et voyons quels sont les bienfaits du citron. Déjà, c'est un fruit très peu calorique, légèrement sucré et très riche en vitamines. Il regorge donc de bienfaits. Le principal est sa forte teneur en vitamine C, qui facilite l'absorption du fer pour lutter contre les carences. Elle participe à la stimulation du système immunitaire et le renforce contre les infections virales.

Le citron est aussi riche en minéraux, calcium, potassium et en flavonoïde, un mot compliqué pour désigner des antioxydants. Son acidité s'explique par la présence d'acide citrique qui participe à une bonne absorption du calcium et une bonne digestion.

Le citron vert se distingue du citron jaune. Il ne s'agit pas d'un citron qui n'a pas mûri mais du fruit d'un autre arbre, le limettier. Au niveau nutritionnel, ils se ressemblent, même si la lime est plus acide et plus riche en certains minéraux, en vitamine A et B9, tandis que le citron jaune est plus riche en vitamine C.

Boire du citron le matin ou avant un gros repas aide à digérer. L'acide citrique stimule la sécrétion des acides biliaires qui participent à la digestion des lipides. Cependant, limitez le jus de citron si vous avez l'estomac fragile et notamment des problèmes de reflux gastrique qu'il pourrait accentuer.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info