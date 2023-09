Les conseils de Jimmy Mohamed pour dépolluer l'air en intérieur

À l’occasion de cette journée spéciale pollution de l’air, le docteur Jimmy Mohamed prodigue des conseils pour lutter contre la pollution intérieure car, contrairement aux idées reçues, l’air intérieur est beaucoup plus pollué que l’air extérieur.



Selon l’Observatoire de la qualité de l’intérieur, nous passons 85% de notre temps dans des endroits clos (transport, bureau, écoles, maison) dont l’air s’avère jusqu’à 5 à 10 fois plus pollué que l’air extérieur.

Cette pollution aura divers impacts, cela va de la simple gêne comme des mauvaises odeurs de l’irritation des yeux jusqu'à l'aggravation ou le développement de certaines maladies, dont certains cancers.

Commençons par un toxique mais qui est aussi un polluant de nos intérieurs : le tabac. La fumée de tabac constitue la source la plus dangereuse de pollution de l’air intérieur en raison de sa concentration élevée en produits toxiques reconnue comme cancérigène par le Centre international de recherche sur le cancer. D’autant que la pollution liée à la cigarette ne s’arrête pas lorsque vous l’avez éteinte.



Premièrement, la fumée reste longtemps dans l’air intérieur, ensuite les gaz et particules dégagés contribuent à contaminer les logements. La nicotine émise au cours de la combustion se dépose sur les surfaces (moquettes, rideaux, canapés…). Elle est ensuite "relarguée" dans l’air intérieur et réagit avec certains de ses composants pour produire des substances toxiques, dont certaines sont reconnues comme cancérigènes pour l’être humain. Et d’une façon générale, la cigarette est mauvaise pour la santé donc on oublie en extérieur et en intérieur.

Les bougies d'intérieur extrêmement polluantes

Imaginons qu’on ait fumé à la maison (pas bien), il est déconseillé de mettre une petite bougie parfumante pour au moins masquer les odeurs. Ces bougies sont extrêmement polluantes d’autant que la plupart sont à base de paraffine, paraffine obtenue à partir du pétrole.

Rappelons aussi que le simple fait qu’une bougie se consume crée des émanations toxiques comme le benzène ou le formaldéhyde qui sont des composés organiques volatiles néfastes en particulier si vous souffrez par exemple de maladie respiratoire comme l’asthme. C’est exactement même chose pour l’encens ou le papier d’Arménie qui sont aussi toxiques pour notre air intérieur.

Attention au PVC et aux meubles neufs

Autre conseil pratique, si vous souhaitez rénover votre intérieur, attention avec un matériau très largement utilisé : le PVC. Le PVC est une matière en plastique particulière contenant des phtalates. Ces phtalates sont des perturbateurs endocriniens