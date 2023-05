Le vélo électrique est-il un bon allié pour la santé ?

Plus écologique que certains autres modes de transport, le vélo électrique connaît un véritable engouement. Néanmoins, certains considèrent que celui-ci n'a rien à voir avec du sport et qu'il serait même réservé aux paresseux. Et pourtant, il suffit de l'essayer pour se rendre compte que ce n'est pas comme être assis dans sa voiture.

Selon des chercheurs australiens, qui ont analysé toutes les études parues sur le vélo électrique, pédaler sur un appareil disposant de l'assistance électrique peut être considéré comme un exercice physique d'intensité modéré. À ce rythme, la respiration est légèrement accélérée et la conversation est possible, comme lorsque l'on marche, que l'on fait du jardinage ou encore joue au golf sans voiturette.

Si un vélo standard reste un meilleur allié pour la santé, l'usage des deux appareils ne peut pas vraiment être comparé. En effet, des études ont montré que l'électrique aide non seulement les usagers à pédaler sur de plus longues distances, mais aussi sur des dénivelés plus importants. Celui-ci peut donc inciter à bouger davantage et, utilisé comme mode de transport, permet d'intégrer de l'activité physique dans des journées où il n'est pas toujours facile d'en trouver le temps.

Un excellent moyen de se reconditionner à l'effort

Alors que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande de faire au moins 2h30 à 5 heures d'activité d'intensité modérée à soutenue, l'agence spécialisée estime qu'un adulte sur quatre ne fait pas suffisamment de sport. Pourtant, être physiquement actif est essentiel pour la santé et aide aussi à se sentir mieux.

Ainsi, le vélo électrique convient parfaitement aux personnes qui souhaitent reprendre une activité physique en douceur puisqu'il peut s'adapter au rythme de chacun. Il est en effet possible de varier la puissance de l'assistance et donc de progresser à son rythme, sans se décourager devant des montées. Une excellente façon de se reconditionner à l'effort, puisque l'appareil permet d'améliorer la fréquence cardiaque, les capacités respiratoires et à perdre du poids en brûlant des calories.

En somme, le vélo électrique peut contribuer à une meilleure forme physique et même entraîner des bénéfices plus importants que la marche, selon les scientifiques, à condition de maintenir le niveau d’assistance aussi bas que possible. Il peut également redonner confiance en ses capacités physiques et l'envie d'enfourcher de nouveau un vélo classique, sans assistance.

