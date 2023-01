La consommation de boissons sucrées favorise-t-elle l'apparition de la calvitie ?

L'arrivée de la calvitie est une préoccupation pour une partie des hommes. Modérer sa consommation de soda pourrait être un moyen de s'en prémunir avant 45 ans. C'est ce que met en lumière une étude menée par des chercheurs de l'Université de Tsinghua à Pékin.

Ce sont 1.028 hommes de 18 à 45 ans qui ont été retenus pour répondre à un questionnaire concernant leur consommation hebdomadaire de boissons sucrées. Ils ont été répartis en deux groupes : l'un subissant une perte de cheveux et l'autre non. Les résultats montrent un lien fort entre la quantité de boissons consommées et la perte de cheveux.

Chez les hommes atteints de calvitie, elle a été mesurée 4,2 litres par semaine, presque deux fois plus que les 2,5 litres bus par le groupe de contrôle. Et cette perte de cheveux a des conséquences chez certains hommes, les chercheurs évoquent notamment "une détresse psychologique."

Des apports trop importants en sucre et en lipide ont un effet négatif sur la pousse des cheveux. Cette étude est néanmoins une association statistique, et les chercheurs mettent en avant que leur étude ne prouve pas que la consommation de boissons sucrées cause directement la calvitie.

