La climatisation est-elle bonne ou mauvaise pour la santé ?

La climatisation peut avoir des effets négatifs. Certains d’entre nous sont en froid avec la climatisation car ils ressentent de petits désagréments avec l’air conditionné. Car si la climatisation refroidit l’air, elle l’assèche aussi. Et l’air froid et sec dessèche les muqueuses du nez et de la gorge. Cela les rend plus vulnérables aux microbes. Par conséquent, on peut plus facilement attraper un rhume. Tomber malade avec la climatisation n’est donc pas une légende.

La climatisation peut également favoriser les conjonctivites. La clim’ provoque aussi une sécheresse oculaire, surtout chez les porteurs de lentilles, ce qui favorise les conjonctivites allergiques quand on y est prédisposé.



Il faut savoir aussi que les climatiseurs individuels ne prennent pas d’air à l’extérieur. Ils recyclent l’air intérieur. Ils se contentent de le refroidir et de le passer à travers de simples filtres à poussière. La climatisation peut donc disperser des allergènes qui étaient présents dans la pièce.

Attention aux changements de températures trop brusques

Une climatisation peut aussi être un nid à microbes. Les appareils mal entretenus peuvent rejeter des champignons et des bactéries, en particulier des légionnelles. Ceux qui ne sont pas reliés à l’extérieur peuvent disperser n’importe quel virus ou bactérie présents dans la pièce. Lorsqu’on a la clim’, il est donc important de veiller au bon état de son installation, de regarder sur le mode d’emploi à quel moment on doit nettoyer les filtres. Pour ce qui est de la climatisation dans la voiture, il faut aussi la faire réviser régulièrement.

Outre le confort, la climatisation a quand même aussi des avantages pour la santé. D'abord, elle réduit la fatigue provoquée par les fortes chaleurs. Elle nous permet de mieux dormir, car l’organisme a besoin de se refroidir pour déclencher les mécanismes d’endormissement. La climatisation diminue également le risque cardiovasculaire.

Quand il fait très chaud, les vaisseaux cutanés se dilatent. Le sang se répartit dans les extrémités et le cœur doit produire plus d’efforts pour le pomper. Elle est donc être bénéfique pour les personnes fragiles ayant une pathologie cardiaque. Et aussi pour les personnes âgées car elle réduit le risque de déshydratation auquel on est plus exposé avec l’avancée en âge.

Attention cependant, l’organisme ne supporte pas les changements de température trop brutaux ! Des passages fréquents de l’intérieur à l’extérieur peuvent provoquer des chocs thermiques dangereux pour la santé, si l’écart de température est important.

Ne pas descendre sous les 26 degrés

La température de la climatisation ne doit pas être réglée trop bas. La différence entre l’intérieur et l’extérieur ne devrait pas dépasser 5 à 7°C. Par exemple, s’il fait 35°C à l’extérieur, on ne devrait pas régler la clim’ sous 28°C.

L’Ademe, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise des énergies, recommande également de ne pas descendre la climatisation sous les 26°C. Elle prône un usage sobre de la climatisation qui, ne l’oublions pas, est très énergivore. Par exemple, régler la température de son appareil à 26°C au lieu de 22°C permet de diviser par deux la consommation électrique de la climatisation !

