L'horoscope du mercredi 5 avril 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

La Lune s’est installée en Balance et accentue votre sensibilité. Ou plutôt elle la met en phase avec celle des autres, ce qui vous rend plus réceptif et parfois même plus émotif et susceptible. Surveillez vos réactions, 1er décan surtout, elles seront exagérées par cet afflux de sensations liées à l’attitude qu’on pourrait avoir avec vous, qu’elle soit gentille ou non. Avec la dissonance de Mars, il semble plutôt qu’on se montrera agressif avec vous.

Taureau

La dissonance du jour, entre Lune et Mars, ne devrait pas être fortement ressentie par votre signe. Au pire, vous serez entouré de personnes mécontentes et leurs humeurs risquent de déteindre sur vous. Vous serez en effet très gentil, très à l’écoute des autres, et ils vous déverseront leurs soucis, sans se préoccuper de votre envie de les recevoir ou non. Sachez leur mettre des limites, même si cela les fâche un peu.

Gémeaux

En dépit de la dissonance Lune/Mars, qui peut vous avoir réveillé de bonne heure (c’est la pleine Lune demain), c’est une bonne journée, principalement pour vos amours. Toutes vos amours ! Les sentiments que vous avez pour les humains, pour les animaux, pour les objets, tout ce qui vous plaît ! D’ailleurs, vous pourriez justement être un peu dépensier aujourd’hui parce que vous tomberez sur quelque chose qui vous fera envie.

Cancer

Mars se pavane dans votre 1er décan, un peu lente il faut le dire, puisqu’elle n’en ressortira que le 14...Et aujourd’hui, la Lune ne s’entend pas avec elle, ce qui fait que vos humeurs vont jouer les montagnes russes et que vous ne serez pas toujours facile à vivre. Il se peut même que l’attitude d’un membre de la famille vous mette en colère et que vous lui en vouliez beaucoup. Heureusement que Saturne est là pour vous empêcher d’agir trop impulsivement.

Lion

Vénus est très valorisée aujourd’hui et il semble que tout le monde aura besoin de ses influx apaisants et qui sont favorables au consensus général et à une bonne entente entre vous et vos proches, vos clients, vos partenaires... En outre, si vous devez entrer en discussion avec quelqu’un (1er décan), cette personne sera un peu réfractaire au départ, mais vous saurez trouver les mots pour le ou la faire changer de point de vue.

Vierge

Vous serez très hésitant aujourd’hui, mais ce n’est pas une nouveauté ! En réalité, dès que vous avez un achat à faire, qu’il faut dépenser, vous mettez le frein et vous réfléchissez. Vous comparez tout ce qui peut être comparable et vous n’achetez que si vous êtes sûr d’avoir sélectionné, non pas ce qu’il y a de mieux, mais ce qui vous convient. Toutefois, quelqu’un sera derrière vous et vous poussera à accélérer, ce qui vous énervera.

Balance

La Lune étant, comme chaque mois, dans votre signe il est possible que vous ayez davantage besoin d’être relié aux autres, de partager avec votre chéri, vos amis, vos enfants, ce que vous ressentez, ce que vous espérez, ce que vous attendez d’eux. Il y aura cependant un petit problème, vite dépassé, pour le 1er décan : une dissonance Lune/Mars qui risque de donner trop de force à l’une de vos émotions, ce qui sera perturbant sur le moment.

Scorpion

On sait que beaucoup de Scorpion, ceux qui se sentent vraiment « Scorpion » aiment le mystère, le secret, ce qui est caché et donc à découvrir. En fait, pour vous-même vous ne voulez pas qu’on sache ce que vous avez en tête, d’où cette culture du secret, mais en revanche vous aimez savoir ce qu’il y a dans la tête des autres et c’est souvent ce qui fait de vous un bon psy. Mais, dans le domaine affectif, vous avez intérêt à partager davantage.

Sagittaire

Souvent, c’est en amitié que vous donnez le meilleur de vous-même et aussi dans le domaine de la solidarité, de l’entraide. Même si vous êtes, comme tout signe de Feu, assez « personnel », vous le Sagittaire vous avez souvent une mission : aider, soutenir, enseigner la vie et la présenter sous son jour le plus optimiste. Toutefois, il ne faut pas que vous ayez trop de planètes chez votre voisin Scorpion... (10 planètes en astrologie).

Capricorne

Vous aurez des obligations, des responsabilités, bref une charge mentale un peu lourde aujourd’hui et demain. Cela ne dérangera vraiment que ceux nés en décembre et qui reçoivent l’opposition de Mars : vous aurez affaire à quelqu’un de mal embouché (votre supérieur, un parent ?) et vous aurez beau faire des efforts pour atténuer son agressivité ou sa tendance à se mettre en compétition avec vous, cela vous prendra la tête.

Verseau

Vous serez, d’une manière ou d’une autre, obligé de confronter vos idées et opinions à celle des autres, ou d’un autre en tout cas. Vous aurez affaire à quelqu’un de pugnace, qui ne voudra pas reconnaître que vous pouvez avoir raison, alors que vous aurez probablement raison ! Inutile de vous mettre en colère, au contraire : regardez l’autre d’un air amusé et il ou elle comprendra que vous voyez clair dans sa volonté d’avoir le pouvoir sur vous.

Poissons

Vous pourriez être plus influençable que d’habitude, probablement parce que moins sûr de vous ou intimidé par les personnes que vous aurez en face de vous. Quoi qu’il en soit, vous le sentirez si vous êtes vulnérable et vous aurez alors intérêt à sortir votre arme de défense massive : votre esprit critique. Il est souvent affaibli par votre désir d’aimer et de vous faire aimer de tous, mais il faut absolument vous en servir davantage.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info