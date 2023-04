L'horoscope du mardi 4 avril 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Votre intelligence se fait très pragmatique avec Mercure en Taureau, vous aurez des solutions à tous les problèmes – et parfois l’inverse : des problèmes à toutes les solutions ! Et justement, Mercure étant depuis deux-trois jours en dissonance avec Pluton, il est possible que vous soyez face à un problème sans solution. Pour l’instant... Parce que de toute évidence vous trouverez, étant donné que les solutions existent, il faut juste les dénicher.

Taureau

Dans votre signe jusqu’au 11 juin, Mercure va rétrograder mais pas avant le 21 avril. D’ici là, vous avez le temps de faire une demande, de négocier, ou d’obtenir des entretiens. Si vous cherchez du travail, c’est le bon moment : 1er décan jusqu’au 11 avril ; d’autant plus que Mercure est en bon aspect avec Saturne : votre expérience parlera pour vous et vos sérieuses références feront bonne impression.

Gémeaux

Mercure va longuement occuper votre secteur 12, et si vous avez des ennuis, des soucis (1er décan) vous aurez de bonnes idées pour y couper court. Cela dit, ils reviendront car ils sont liés à la dissonance frustrante que Saturne vous envoie. Mais elle est adoucie justement par Mercure dans votre 12ème secteur. Ce secteur est dominé par Vénus et vous avez intérêt, si vous avez besoin d’aide, à être gentil, souriant, et à ne pas faire d’humour qui soit déplacé.

Cancer

Mercure en Taureau est très bien placée et tant mieux, puisqu’elle va y rétrograder (le 21). Elle représente le monde des idées et on peut parier que les vôtres feront le bonheur de ceux qui vous entourent parce qu’elles leur permettront de voir plus clair, ou de trouver des solutions à leur problème. Surtout, ne vous privez pas de donner des conseils à vos amis ! Par ailleurs, les relations avec les frères et soeurs devraient être plus amicales (1er décan jusqu’au 11).

Lion

Mercure étant à présent installée dans votre secteur de carrière, vous allez probablement faire une sorte de passage de flambeau. 1er décan, vous pourriez quitter un poste, ou avoir terminé un travail temporaire et devoir dire au-revoir à une équipe que vous aimiez bien. Mais peut-être qu’avant de partir vous devez former quelqu’un, un plus jeune que vous... Cela peut être un cap difficile pour ceux nés vers les 23, 24, 25 juillet.

Vierge

Avec Mercure en Taureau, ce sont plein de petites chances, parfois banales, qui vous tomberont dessus. A la fois dans la vie quotidienne où tout vous sera facilité, et dans le domaine relationnel où vous serez écouté et compris. D’ici le 11 juin, vous aurez même une importante chance à saisir, une proposition à ne pas refuser si vous êtes du 2e décan. Par ailleurs, il sera question d’un voyage ou d’une personne d’origine étrangère.

Balance

C’est probablement la lenteur des autres qui vous agacera ! Car, Mercure en Taureau n’est pas rapide à agir, à penser et à parler. Donc vos interlocuteurs n’étant pas aussi rapides que vous, vous aurez envie de les bousculer pour qu’ils se pressent un peu. Ceci est valable pour le 1er décan et jusqu’au 11 de ce mois. Par ailleurs, le sujet concerné par Mercure sera l’argent, la productivité, les investissements ou les dédommagements à réclamer.

Scorpion

Dans sa course autour du zodiaque, Mercure se retrouve à présent face à vous et c’est une bonne période pour ceux qui ont une négociation à mener ou une demande à faire. Il va s’agir d’établir un vrai dialogue, et non de réclamer ce que vous voulez. Vous devez en arriver à un arrangement, à un consensus, et à ce que les parties soient d’accord entre elles. En tout cas si vous êtes du 1er décan pour l’instant (jusqu’au 11).

Sagittaire

Comme nous l’avons vu hier, le climat de fond est excellent et l’installation de Mercure en Taureau ne va pas changer grand-chose. Sauf que les échanges, les envois, les démarches, les contacts, tout sera un peu plus lent que d’habitude, ce qui vous donnera à vous, signe de Feu, des raisons de vous agacer. Vous trouverez vos interlocuteurs très peu motivés, alors que vous, vous l’êtes à fond. Mais rien de vraiment important, des détails...

Capricorne

Vous n’aurez que des bonnes surprises avec Mercure au Taureau. Surtout 2e décan. Mais pour l’instant c’est le 1er décan qui est concerné, jusqu’au 11, et du fait que Mercure est alignée avec Saturne vous serez pris très au sérieux dès que vous vous exprimerez. Même quand vous ferez de l’humour, on aura tendance à croire que vous êtes sérieux. Donc faites attention à ça ! Sinon, il se peut que l’une de vos relations s’énerve contre vous (votre conjoint ?).

Verseau

Mercure gère votre curiosité, votre désir et même votre plaisir d’apprendre des choses nouvelles et excitantes. Mais lorsqu’elle se trouve en Taureau, elle vous incite à vous occuper de détails matérielles ou de paperasserie, ce dont vous avez horreur. De plus, toute forme d’échange aura tendance à être ralentie par la nature même de ce Mercure du Taureau : l’astre prend son temps, réfléchit, et réfléchit encore, là où pour vous, c’est votre instinct qui parle.

Poissons

Mercure sera votre meilleure amie dans la mesure où elle occupe un secteur où elle est très à l’aise. Et vous aussi, vous serez plus à l’aise que d’habitude avec ceux qui vous entourent, chez vous ou au travail. Vous aurez une plus grande facilité à communiquer qui viendra du fait que vous serez davantage en confiance. Peut-être parce que vous aurez noué des liens solides avec ces personnes. Cela dit, les relations avec les frères et sœurs seront aussi en question.

