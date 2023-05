L'horoscope du vendredi 3 juin 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Dans votre secteur 2, des biens et de l'argent, Mercure était rétro et en dissonance avec Saturne. Depuis le 10 mai, vous avez dû attendre qu'on vous envoie de l'argent ou de pouvoir utiliser votre argent pour une dépense. Mais on dirait que vous aviez un obstacle ! Mercure n'est plus rétro et vous obtiendrez ce que vous voulez d'ici la fin de la semaine prochaine.



Taureau

Mercure est dans votre 3e décan, mais cesse de rétrograder à partir d'aujourd'hui. Cependant, sa dissonance avec Saturne n'est pas terminée, alors soyez patient si vous avez un travail difficile à terminer ou si vous n'avez pas pu contacter certaines personnes. Cela va s'arranger progressivement d'ici la fin de la semaine prochaine.

Gémeaux

Mercure est la planète qui gère votre signe et le fait qu'elle reprenne une marche directe aujourd'hui va certainement aider le 3e décan. Toutefois, elle est encore en dissonance avec Saturne jusqu'au 11 juin, ne vous attendez pas à des réponses, des ouvertures, des nouvelles avant cette date, mais vous vous sentirez moins fatigué.

Cancer

Mercure rétrograde occupe votre secteur des projets, 3e décan, depuis le 24 mai. Il ne serait pas étonnant que vous ayez à vous plaindre de lenteur, tant dans la vie professionnelle que dans le fonctionnement d'un organe. Un projet aussi a pu être bloqué depuis quelque temps, mais donnez-vous une semaine et ça changera.

Lion

Située dans votre secteur de carrière, Mercure vous a probablement privé d'un contact, d'un échange avec une personne qui est importante à vos yeux : votre boss, votre conjoint, un parent (3e décan). Ce n'est pas encore tout à fait terminé mais vous sentirez qu'un obstacle est levé et ça ira de mieux en mieux (né vers le 18/8).

Vierge

C'est compliqué pour vous parce que depuis le 24 mai, ce Mercure rétrograde était en bon aspect avec vous, mais freinée tout ce temps par une dissonance de Saturne. La possibilité d'un voyage, une demande, une mutation, l'expression de vos idées et opinions, tout a pu être rendu plus difficile et vous vous êtes donné du mal.

Balance

La planète des échanges verbaux et commerciaux, Mercure, est rétrograde depuis le 24 mai et navigue dans votre secteur financier. Elle repart en marche directe aujourd'hui mais ne vous attendez pas à obtenir ce que vous attendez tout de suite. Il va falloir attendre la fin de la semaine prochaine pour être satisfait.

Scorpion

Comme je vous le disais hier, Mercure est en mauvais termes avec Saturne, mais elle reprend une marche directe aujourd'hui, alors qu'elle rétrogradait depuis mai. Vos échanges avec vos partenaires n'ont pas été au top depuis le 24 mai, et vous pouvez être sûr que cela va s'arranger en fin de semaine prochaine (3e décan).

Sagittaire

Mercure rétrogradait jusqu'à présent (depuis le 24 mai) dans votre secteur du travail et votre activité avait pu ralentir, ou vous avez eu des problèmes à cause d'un collègue ou d'un employé. Mais la planète reprend une marche directe aujourd'hui et quoi que vous attendiez depuis le 24, cela se débloquera la semaine prochaine.

Capricorne

Pour vous aussi la conjoncture était contradictoire et l'est encore semble-t-il, jusqu'en fin de semaine prochaine. Mercure en bon aspect était en même temps en dissonance avec Saturne, votre planète. Si vous attendiez quelque chose, un envoi, un coup de fil, un courrier, vous devrez encore patienter quelques jours 3e décan.

Verseau

3e décan, il se peut que Mercure vous ait mis les nerfs en pelote depuis le 24 mai, ou que votre patience ait été mise à rude épreuve. Mais la planète reprend une marche directe aujourd'hui et ce qui était freiné, coincé, va peu à peu devenir plus fluide. Vous vous faisiez du souci pour un proche ? ça ira de mieux en mieux ces prochains jours.

Poissons

En ce qui vous concerne, vous n'avez pas du trop souffrir de la rétrogradation de Mercure, sauf peut-être pour certains d'entre vous qui ont eu du mal à se déplacer, ou n'ont pas reçu les visites ou les nouvelles qu'ils attendaient (3e décan). Mercure redevient directe aujourd'hui et les choses changeront la semaine prochaine.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info