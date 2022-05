L'horoscope du mardi 31 mai 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

2e décan, vous allez être éclairé par le Soleil jusqu'au 11 juin. Il faudrait libérer votre sens de la répartie, votre humour, votre éloquence aussi... Toutefois, tant que Mercure et Saturne sont dissonantes, vous resterez réservé, vous contrôlerez tout ce que vous voulez dire, même les plaisanteries. Ca s'arrangera après vendredi.



Taureau

Au contraire du 1er décan, qui a un tapis rouge devant lui, le 3e décan sera gêné toute la semaine par un détail, mais un détail qui prendra de l'importance. Ça peut être un mal de crâne, un problème avec un proche qui vous prend la tête alors qu'il ne devrait pas, ou encore des pensées qui s'imposent au moment de dormir.

Gémeaux

C'est avec beaucoup de courage, 3e décan, que vous luttez contre une tendance à ne rien prendre au sérieux et à rejeter l'autorité, la discipline, tout ce qui pourrait vous faire rentrer dans le rang. Mais vous avez quelqu'un à votre côté, peut-être votre partenaire, et cette personne vous remet sur vos rails en vous faisant la leçon.

Cancer

Les mieux placés cette semaine sont ceux du mois de juin qui reçoivent de bons influx de Vénus. Ils dopent votre optimisme et votre capacité à nouer de nouveaux liens, qu'ils soient privés ou professionnels. Toutefois, vous recevez aussi la dissonance Mars/Jupiter et il semble qu'une situation vous mette en colère.

Lion

3e décan, vous aurez de l'espoir aujourd'hui, celui de recevoir une aide, un conseil, quelque chose qui vous permettrait d'éviter ce que vous redoutez le plus en ce moment. A savoir qu'il faut renoncer à quelqu'un ou à quelque chose, alors que vous y êtes attaché et que vous n'êtes pas du tout dans la culture du renoncement.

Vierge

Vous êtes dans une phase, 1er décan, où vous êtes moins réservé, moins timide. Laissez-vous aller, essayez de ne pas trop vous contrôler, mélangez-vous aux autres et vous constaterez qu'un vous accueille avec plaisir. Vous pourriez même tomber sur quelqu'un qui vous plaira et avec qui quelque chose pourrait s'ébaucher.

Balance

La conjoncture est très positive pour votre 3e décan, vous vous sentirez plus libre et surtout mieux considéré par les autres, ou par celui/celle qui partage votre vie. A cause de la dissonance de Pluton, il arrive que votre partenaire ne soit pas très valorisant et même qu'il/elle vous rabaisse. Mais rien de cela pour aujourd'hui.

Scorpion

Vous le savez peut-être, Vénus se trouve face à vous si vous êtes d'octobre. Vous avez donc une bonne conjoncture pour être plus sociable et, éventuellement rencontrer des personnes intéressantes avec lesquelles vous pourriez entretenir une relation amicale, ou plus selon vos affinités. En tout cas, la période y est favorable.

Sagittaire

3e décan, cette année n'est peut-être pas facile, parce que des prises de conscience vous sont imposées, mais c'est une bonne chose ! La dissonance que vous envoie Neptune n'a pas de limites, vous non plus, mais le bon aspect de Saturne vous sert de régulateur. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un près de vous qui vous tient la main et vous retient.

Capricorne

2e décan, vous êtes en pleine rénovation personnelle ou en pleine réforme professionnelle. Vous avez peut-être envie de prendre votre indépendance, de créer votre propre affaire, justement pour ne dépendre de personne. Même si vous passez par des hauts et des bas, la conjoncture va dans votre sens ces prochaines années.

Verseau

Né en janvier, la conjoncture n'est plus aussi valorisante, mais Jupiter et Mars sont encore vos alliées et vous vous déployez ou avez conquis un nouveau domaine. Peut-être avez-vous changé de poste, ou même d'entreprise, ou vous allez pouvoir le faire et cela vous met en joie. Une joie qui n'est pas près de s'éteindre.

Poissons

Vous risquez d'être encore plus émotif que les autres jours, surtout 3e décan. Pourtant vous êtes entouré de personnes solides psychologiquement et qui vous donnent de très bons conseils. Cependant, aujourd'hui, vous ne les écouterez pas et serez tenté de n'accorder d'importance qu'à ce qui ne va pas dans votre vie.

