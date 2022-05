L'horoscope du lundi 30 mai 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Mars et Jupiter sont encore étroitement conjointe aujourd'hui et sont les instruments de votre colère, ou d'une colère que vous subissez, mais ça va changer. Au fil des jours cette semaine, Mars va se détacher de Jupiter et prendre de la distance ce week-end. Certes, ce sera encore " chaud " mais un peu moins.



Taureau

Né en avril, Vénus sera toute la semaine conjointe à votre Soleil et vos sentiments tendres seront au premier plan. Vous aimerez et vous sentirez aimé. Toutefois, cela dépend des états de Vénus dans votre thème natal, et il se peut aussi qu'un schéma se répète, mais impossible de savoir lequel sans votre thème de naissance.

Gémeaux

C'est votre nouvelle Lune, elle est marquée par un Mercure rétrograde, en dissonance avec Saturne. Communication, transports, informations seront freinés par des pannes, des problèmes techniques. Ils peuvent être très banals, mais dans certain cas, Mercure et Neptune étant en bon aspect, leur origine sera difficile à définir.

Cancer

La nouvelle Lune a toujours une influence sur vous, mais c'est celle des Gémeaux, votre secteur 12, aussi vous vous sentirez envahi, on ne respectera pas vos limites. C'est quelque chose que vous ne pourrez que subir étant donné que vous ne serez pas aux commandes ; vous en serez d'ailleurs très irrité, et même en colère.

Lion

Une lunaison favorable, et c'est encore une fois le 1er décan qui en profite le plus. Elle vous dit d'entretenir une denrée précieuse, l'espoir. Il est fort en ce moment, les uns parce qu'ils ont un projet qu'ils espèrent bien concrétiser, les autres attendent que l'entraide et la solidarité soit davantage au programme des politiques.

Vierge

Votre maître, Mercure, sera toute la semaine en dissonance avec Saturne, ce qui peut vous donner une impression d'isolement. Réagissez en allant davantage vers les autres. Il est important de préserver vos connexions, personnelles ou professionnelles, c'est aussi ce que vous demande la nouvelle Lune d'aujourd'hui.

Balance

Peu à peu, à partir de jeudi surtout, la conjonction fébrile entre Mars et Jupiter se défera, pour votre plus grand soulagement. Reste à en gérer les conséquences, et il s'agit peut-être d'un projet qui n'a pas été terminé, qui peut capter votre attention et vos énergies jusqu'aux vacances (fin juillet) parce qu'il faudra vous organiser.

Scorpion

Vous risquez de vous faire beaucoup de souci pour l'un de vos proches qui a des ennuis et vous avez beau chercher, vous ne voyez pas comment l'aider. Ce n'est pas de votre responsabilités, il y a un empêchement : peut-être est-il (elle) malade et si vous n'êtes pas médecin - et encore - vous ne pouvez rien pour lui/elle.

Sagittaire

La nouvelle Lune est opposée à vous ! 1er décan, vous avez peut-être une décision à prendre, il se peut qu'on vous ait fait une, et même parfois plusieurs offres. En effet, les Gémeaux où se fait cette nouvelle Lune est un signe double, ce qui est symbole de multiplicité. Ne cherchez pas à tout accepter, faites un tri...

Capricorne

Mercure est en bon aspect avec vous, 3e décan, mais elle stationne et ne fait pas de bons aspects. Un problème d'ego avec un collègue risque de vous contrarier, mais cela devrait se régler vendredi au plus tard. Il est possible aussi que vous attendiez des nouvelles d'une personne avec laquelle vous avez accroché, qui vous a plu.

Verseau

Vous êtes soucieux pour un proche ? C'est ce que semble dire la dissonances entre Mercure et Saturne. Cela vous pèse 3e décan, mais ça devrait aller mieux en fin de semaine. 1er décan, attention, il y a risque d'emballement : quelqu'un, qui correspond pile à votre schéma, est entré ou va entrer dans votre vie.

Poissons

La nouvelle Lune éclaire votre constellation familiale et la place que vous y occupez, ou plutôt que vous pensez qu'on vous a attribuée. Mais ça peut changer ! Il est important d'ailleurs, si vous vous sentez mal jugé, sous-estimé, que vous vous affirmiez de manière à ce qu'on vous considère autrement. Même si vous faites des erreurs...

