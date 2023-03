L'horoscope du lundi 20 mars 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Bon anniversaire ! A priori l’année a bien commencé, sauf si Jupiter vous crée des tracasseries administratives. Elle reste chez vous jusqu’en mai et éclairera ensuite votre secteur d’argent. C’est-à-dire que vous recevrez le fruit de vos efforts en termes de salaire ou de bonus, ou alors vous effectuerez une vente, voire un achat dont vous serez content, surtout si vous êtes du 2e décan. Mais on a le temps d’en reparler.

Taureau

Le Bélier sera actif jusqu’au 20 avril, 1er décan pour l’instant, vous aurez besoin de sentir que vous avez de l’influence sur vos proches et qu’ils reconnaissent que vous ne voulez que leur bien. Cependant, vous devez faire attention à ne pas être trop présent, trop étouffant, même si vous pensez que l’amour est la solution à tous les problèmes. Il arrive que ce ne soit pas ce que les autres demandent, aussi, soyez à leur écoute.

Gémeaux

Après Mercure, c'est le Soleil qui entre en Bélier ce soir, et si vous êtes du 1er décan vous aurez la niaque, l’envie de vous battre pour vos idées et aussi pour qu’on vous respecte davantage. Cependant, veillez à ne pas vous faire des idées car même si vous avez un bon sens de l’anticipation en ce moment, les choses ne se passeront peut-être pas comme vous le pensez. N’oubliez pas que Saturne vous crée un problème qui vous ralentit.

Cancer

Le Soleil suit Mercure en Bélier ce soir, vos proches seront à vos ordres et ils n’auront pas intérêt à vouloir vous raisonner. Vous avez un objectif et chercherez à l’atteindre coûte que coûte. Si jamais on fait mine de vous raisonner, ou si on vous fait la moindre critique, vous le prendrez mal et la foudre s’abattra sur les fautifs. Vous n’aurez aucune faiblesse, rien ne vous empêchera de leur dire ce que vous pensez.

Lion

La conjoncture, qui réunit le Soleil et Mercure dans le 1er décan du Bélier est excellente pour votre 1er décan qui a du grain à moudre avec Pluton. Justement, vous allez pouvoir vous battre. Le plus souvent ce sera pour faire votre trou, gagner votre place au soleil, être reconnu et même prendre le pouvoir si vous le pouvez. Mais dites-vous que la bataille sera rude, longue et qu’il faudra que vous fassiez appel à vos plus profondes ressources.

Vierge

Le Soleil rejoint Mercure en Bélier ce soir et de tout le zodiaque vous êtes le signe qui sera le plus encourageant pour les autres, proches ou collègues. Vous sentirez ce qu’il faut leur dire : les mots qui leur feront du bien, qui leur permettront de se sentir mieux dans leur peau. En fait, cette conjoncture accentue votre côté psy, votre capacité à écouter les autres et à analyser leurs propos avec autant d’intuition que de précision.

Balance

1er décan, vous avez certainement des questions sur une association, ou alors sur votre couple. Le duo, le tandem, l’équipe sont votre priorité pendant la période où le Bélier règne. Donc jusqu’au 31 mars pour le 1er décan, du 31 au 10 avril pour le 2ème, du 10 au 20 avril pour le 3ème.. Les accords et désaccords sont également dans votre ligne de mire, vous ferez des efforts méritoires pour que tout le monde s’entende autour de vous.

Scorpion

Il y a toujours, avec le Bélier, une notion de conflit, de combat à mener, mais aussi de quelque chose à commencer. Ce signe occupe votre secteur du travail ; et si vous démarriez un nouveau job ? Ou si vous renouveliez un contrat ou qu’on vous mettait au défi de réussir quelque chose de nouveau ? 1er décan, jusqu’au 31 mars. Il se peut aussi que vous vous battiez tout simplement contre un petit virus !

Sagittaire

C’est confirmé, vous entrez dans une très bonne période, 1er décan jusqu’au 31. Le Soleil et Mercure sont en phase avec vous et avec Pluton : pour conquérir le pouvoir, c’est maintenant ! Chacun à votre niveau, bien sûr, les formes de pouvoir pouvant être très différentes. A priori, c’est un pouvoir de conviction que vous allez pouvoir exercer et cela va durer plusieurs années (1er décan toujours). Pour l’instant, patience, Saturne vous met des bâtons dans les roues.

Capricorne

Tout comme Mercure, le Soleil éclaire à partir d’aujourd’hui le secteur de votre vie intime, de la maison, la famille, mais comme le Bélier est combatif, il peut y avoir du ramdam chez vous. Ou au bureau : parfois, le lieu de travail est une seconde famille... De plus, Mars va entamer une opposition avec vous en fin de semaine, aussi prévoyez d’avoir à affronter un petit conflit interne, entre vous et vous ou avec un membre de la famille.

Verseau

Les énergies du Bélier devraient vous réussir, quoi que vous entrepreniez, le succès est au bout du chemin si vous êtes du 1er décan. Et Pluton vous le confirmera ces prochaines années. Peut-être que ça ne sera pas si facile que ça, avec Pluton soit on conquiert le pouvoir et si on l’utilise positivement on s’enrichit vraiment, soit on se laisse « bouffer » par ce pouvoir (souvent celui de l’image) et on finit par se perdre soi-même.

Poissons

Comme je vous le disais hier, l’argent sera le nerf de la guerre pour beaucoup d’entre vous pendant la période Bélier. Il est possible que vous songiez à faire un important investissement. C’est dans l’air en tout cas pour le 1er décan jusqu’au 31 mars. La conjoncture étant rapide, quelque chose peut se conclure réellement, mais cela peut aussi être un rêve, un projet que vous avez en tête mais que vous n’êtes pas pressé de réaliser.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info