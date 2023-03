L'horoscope du vendredi 2 septembre 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

BELIER

L'ambiance est studieuse pour tout le signe, la Vierge étant dominante et représentant le travail, mais le 2e décan devra en faire plus que les autres pendant quelques jours. Et si vous cherchez du boulot, c'est le bon moment pour poser votre candidature, vous avez des chances de trouver quelque chose de bien.

TAUREAU

Vous ne vous sentirez pas très valorisé par ceux qui vous entourent, surtout 3e décan... Mais on peut se demander si ça ne sera pas un fantasme, ou un réveil de l'enfant qui est en vous. il faut savoir que le passé doit être revisité, analysé, pour qu'il n'impacte pas le présent.

GEMEAUX

Après avoir regardé le 1er décan, le Soleil s'intéresse maintenant au 2ème (jusqu'au 11). Il vous dit que vous devez regarder le passé en face, de manière à ne pas répéter les mêmes erreurs, à ne pas faire des choix qui ne vous conviennent pas, quoi que vous en pensiez. Votre esprit de clan, la famille seront une de vos priorités jusqu'au 11.

CANCER

Le Soleil entre dans le 2e décan de la Vierge et regarde votre 2e décan. Les échanges seront en vedette pendant quelques jours et vous devrez faire attention à ce que vos paroles ne dépassent pas votre pensée. Cherchez plutôt à prendre vos interlocuteurs par les sentiments, et canalisez le plus possible votre agressivité, surtout en famille (jusqu'au 11).

LION

La Lune et Vénus ne sont pas amies aujourd'hui et vous en ferez les frais. Je vous rassure, c'est dans votre vie intérieure que ça se passe, il n'y a pas d'événement à redouter (né après le 16 août). Certains fantômes du passé pourraient envahir votre esprit. Des regrets, des fautes que vous avez commises vous reviendront à l'esprit. Et pourquoi ne pas vous accorder le droit à l'erreur ?

VIERGE

2ème décan, bon anniversaire. Vous recevrez bientôt Mars au zénith de votre thème et aurez probablement un ou même des petits obstacles pas bien méchants à affronter. Il vous suffira de rester vous-même (puisque le Soleil est chez vous), précis, méticuleux, scrupuleux, et la personne qui vous cherche en sera pour ses frais.

BALANCE

3e décan, né après le 17 octobre, Vénus termine sa course en Lion non sans vous envoyer d'agréables influx, propices à vos projets, à vos amitiés et aux relations professionnelles, ceux ou celles qui peuvent être des alliés pour faire avancer vos projets ou vous aider à aller au bout de certaines tâches parce que vous en avez trop.

SCORPION

Toujours chez vous, la Lune est aujourd'hui en dissonance d'abord avec Saturne, puis avec Vénus. Vous craignez peut-être certains problèmes de couple, à moins que la solitude ne vous pèse davantage ? Sachez que les aspects lunaires ne correspondent pas à des événements extérieurs mais à votre " climat " intérieur.

SAGITTAIRE

2ème décan, vous n'aviez pas d'aspect jusqu'à présent mais le Soleil fait son entrée dans le 2e décan de la Vierge et vous allez certainement le sentir. Vous aurez des obligations dans les jours qui viennent, et vous sentirez probablement un peu obligé de rester sur vos rails, de tout faire pour prouver que vous êtes quelqu'un de responsable.

CAPRICORNE

C'est une bonne période, jusqu'au 11, pour vous affirmer et recueillir les fruits de vos efforts. Que ce soit dans le domaine du travail ou des relations avec les autres, vous serez plus ouvert, apparemment plus sympathique et vous attirerez l'attention de vos supérieurs. Vous avez un an devant vous, 2e décan, pour grimper un échelon.

VERSEAU

Une dissonance entre la Lune et Vénus risque de vous valoir une petite déception. Elle sera très vite oubliée étant donné que celui ou celle qui vous décevra fera ce qu'il faut pour compenser... en espérant que cette personne n'aggravera pas son cas et que vous ne lui tournerez pas le dos. Ce qui vous êtes capable de faire !

POISSONS

Les influx solaires atteignent à présent le 2e décan et ce sera aussi bientôt à Mars d'être en dissonance. Il est possible qu'il y ait une dispute dans l'air et que l'ambiance soit un peu discordante, en famille ou au boulot, cela dépend de votre thème natal. Et votre premier réflexe sera de fuir, mais cela vous mettra mal à l'aise. Cela dit, vous pouvez aussi avoir attrapé un microbe.

