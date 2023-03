L'horoscope du lundi 13 mars

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Votre planète, Mars, termine sa course en Gémeaux commencée en août en étant accompagnée par Vénus qui est dans votre 3e décan. L’amour pourrait surgir soudain, et la passion s’installer ! Cela dit, vous pouvez vous passionner pour autre chose, pour des événements hors de nos frontières par exemple. En tout cas, ça chauffe quelque part et fort heureusement cela devrait aller en s’atténuant, les aspects se terminant samedi au plus tard.

Taureau

Vénus arrive chez vous vendredi, mais auparavant elle aura formé une dissonance avec Pluton. Né les premiers jours, 20 au 23 avril, ça passe ou ça casse côté sentiments, ou côté argent pour certains. C’est un aspect qui va se répéter dans l’année, toujours pour ces mêmes natifs, et avec d’autres planètes, en particulier avec Jupiter en mai. Il y aura probablement alors une situation de blocage, plutôt dans le domaine économique.

Gémeaux

Ce n’est que le 25 que Mars sortira enfin de votre signe. Cette semaine, la planète est en dissonance avec Neptune, Mercure et le Soleil : une situation pourrait être en train de pourrir. C’est peut-être vous qui la laissez évoluer de cette manière parce que, peut-être, vous avez jeté les gants. Ou alors, cela ne vous concerne pas de près, tout le monde en a des échos, et nous sommes sur une pente glissante, qui peut mal évoluer.

Cancer

La conjonction de Mercure et Neptune sera exacte jeudi, donc active avant. Votre intuition sera décuplée sous cette conjoncture et vous devez vous y fier dans tous les domaines, 3e décan. Dans celui des affaires mais aussi dans celui de l’actualité et surtout de l’actualité à l’étranger. Vous comprendrez instinctivement ce qu’il se passe et surtout comment cela peut évoluer. On ne peut pas dire que cela fera vibrer votre fibre optimiste.

Lion

Il y a des aspects pour chaque décan, c’est donc une semaine riche en événements, et peut-être plus pour ceux de juillet que pour les autres. Est-ce que vous ne seriez pas dans une impasse ? Surtout né du 22 au 26, l’entrée de Vénus en Taureau s’accompagne d’une dissonance avec Pluton et vous constaterez que vous n’aimez plus ou qu’on ne vous aime plus. Ceci dit, c’est une situation qui peut aussi, pour certains, se jouer sur le plan professionnel.

Vierge

Prenez votre courage à deux mains 3e décan, la conjoncture ne s’annonce pas facile jusqu’à samedi, surtout si vous avez une décision à prendre. A moins qu’on ne la prenne à votre place ! En tout cas, vous aurez le sentiment de ne pas contrôler les choses, ou que ce sont les autres qui ont perdu le sens commun. En revanche, 1e décan, vous allez recevoir des influx de Vénus à partir de vendredi et ils vous promettent un bon et tendre week-end.

Balance

Jusqu’à vendredi, le 3e décan reçoit diverses vibrations, un peu difficiles parce que vous êtes déçu par quelqu’un ou parce qu’un projet devrait avancer bien plus vite. Mais vous rencontrez des obstacles, et il est possible que vous ne parveniez pas à définir ces obstacles, à savoir d’où ils viennent... Néanmoins, inutile de vous mettre la rate au court-bouillon, cela va finir par progresser à partir de la fin de cette semaine.

Scorpion

Vos sentiments ont pris de l’ampleur et sont inconditionnels, 3e décan, toutefois il n’est pas exclu que votre jalousie ou celle de l’autre gâche le beau tableau. Le doute risque de se faire insistant... et vous, quand vous doutez, c’est comme un tsunami sur vos relations et même parfois sur vous-même. Si vous vous mettez à douter de votre partenaire, par exemple, c’est du poison parce que vous n’arrivez pas à vous sortir ce doute de votre tête.

Sagittaire

Comme les autres signes mutables, vous êtes perturbé si vous êtes du 3e décan, d’autant plus que Mercure se rajoute à la dissonance Soleil/Neptune/Mars. Il semble y avoir un gros problème relationnel. Entre vous et un/e partenaire, ou alors entre deux pays, deux groupes, bref les échanges ne fonctionnent pas ou pataugent. Et il n’est pas exclu que la situation se délite. Heureusement, Mars quittera l’opposition de votre signe la semaine prochaine.

Capricorne

Comme pour les autres, c’est votre 3e décan qui a affaire à une conjoncture déstabilisante. Mais on pourrait faire appel à vous pour des conseils ou pour donner un avis éclairé sur la situation. Une situation qui semble pourrir sur place et dont vous savez très bien comment elle va évoluer. Qu’il s’agisse de quelque chose de personnel ou de plus général. Il y a semble-t-il une indécision générale, ou alors quelque chose de mensonger, voire de toxique.

Verseau

Vous allez vous poser beaucoup de questions cette semaine, que ce soit sur ce que vous désirez, attendez, ou sur ce que veulent les autres. Toutes les solutions que vous trouvez sont rejetées et vous avez l’impression de ne servir à rien. Sur le plan personnel ou sur un plan plus général, la situation n’est pas plus satisfaisante que la semaine dernière. D’ailleurs vous ne croirez pas un mot de ce que vous entendrez ou lirez. Vous ne ferez confiance qu’à votre propre jugement.

Poissons

Vous serez débarrassé des dissonances en fin de semaine mais elles sont malheureusement encore actives. Il s’agit toujours des aspects sur Neptune qui nous plongent dans un épais brouillard. Mais il va se lever au fur et à mesure que les jours passeront, et l’entrée de Vénus en Taureau vendredi améliorera nettement la situation, mais il aura fallu supporter sa dissonance avec Pluton qui a la réputation de barrer la route à tout bon sentiments (ou à tout argent).

