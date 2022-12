L'horoscope du mardi 13 décembre 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Les dissonances que subit le Soleil cette semaine s'accompagnent d'un bon aspect de celui-ci avec Saturne. Si vous êtes du 3e décan, vous êtes conscient d'une déliquescence, que le monde va mal, mais en même temps vous avez une certaine confiance en l'avenir et la certitude que les choses vont pouvoir être reconstruites. Et que vous y participerez peut-être.

Taureau

Il y a aujourd'hui une harmonie entre le Soleil et Saturne, mais il n'est pas sûr qu'elle vous convienne car cela vous demande de renoncer à quelque chose ou à quelqu'un (3e décan). Je vous en ai déjà parlé sous forme de dissonance, mais il faut savoir que même les influx positifs de Saturne n'ont pas toujours de bons résultats. Ils ne font que remettre le problème au premier plan.

Gémeaux

Un petit focus sur la dissonance entre le Soleil et Jupiter, active en fin de semaine mais que certains du 3e décan pourraient sentir passer. Il se peut en effet qu'un litige qui date du printemps revienne vous tracasser, mais ce sera la dernière fois et vous pourrez le régler. Ce litige peut autant vous opposer à votre direction, qu'à un parent, conjoint ou enfant.

Cancer

Comme je vous l'ai dit hier, vous avez plusieurs bons aspects toute la semaine. Toutefois, il y a juste un petit problème à cause de Mars en Gémeaux. Il se peut que ce soit trop pour vous, que vous manquiez d'énergie pour faire aboutir tout ce que vous avez mis en route. Cela dit, il est également possible (2e décan) que vous ayez mal quelque part et que ça vous ralentisse.

Lion

Dans votre signe actuellement, la Lune s'oppose à Saturne, ce qui peut rappeler de mauvais souvenirs au 3e décan. Vous êtes passé par des moments difficiles cette année et il vous semble qu'ils pourraient revenir ; c'est ce que vous sentez en tout cas. Peut-être n'avez-vous pas tout réglé ? Ce sera fait d'ici le mois de mars puisque Saturne changera de signe.

Vierge

Vous serez peut-être impressionné par quelqu'un qui vous semble avoir tout ce que vous n'avez pas, et en particulier une aisance, une facilité à communiquer. Mais ne vous laissez pas faire et surtout ne vous dévalorisez pas en vous comparant à cette personne. Ce que vous voyez d'elle (de lui) ce ne sont que des apparences et elles sont trompeuses, vous le savez.

Balance

L'aspect du jour, entre la Lune et Saturne est censé vous rappeler qu'il ne faut surtout pas être pressé et que le temps joue en votre faveur en ce qui concerne vos projets, ou une relation dont vous attendez beaucoup. Notamment si vous êtes célibataire : la Balance déteste être seul/e et vous avez l'espoir chevillé au corps de faire une rencontre. Le début 2023 y sera favorable.

Scorpion

On sait combien vous êtes sensible, aussi la dissonance entre Lune et Saturne, si elle vous isole un peu des autres, peut aussi vous permettre de contrôler votre sensibilité. Elle est excessive ces jours-ci, vous avez le sentiment d'être coupable de quelque chose et la plupart du temps vous ne savez pas de quoi. Et si vous en avez une petite idée, vous trouvez ça idiot, hors de propos.

Sagittaire

Il y a un bon aspect entre le Soleil et Saturne, et heureusement qu'il est là car la raison va combattre victorieusement la déraison et la folie des grandeurs de certains, qu'ils soient proches de vous ou non (3e décan). Vous aurez, sur ces personnes, un jugement très sévère. 2e décan, quelqu'un cherche à vous faire sortir de vos gonds. Un adolescent, probablement.

Capricorne

La dissonance du Soleil avec Neptune ne semble pas vous toucher, ou alors elle vous incite à lâcher prise, à être moins dans le contrôle et plus dans l'écoute des autres (3e décan). Certains pourraient aussi voir clair dans le jeu de ceux qui manipulent et qui pensent qu'on ne les voit pas faire. Vous, vous les sentez et votre intuition ne peut pas vous tromper.

Verseau

Évidemment, étant donné que Saturne est dans votre 3e décan, vous serez sensible à son aspect avec le Soleil et la Lune, très passager mais qui peut jouer sur votre forme ou sur votre moral. Fatigué, vous pouvez avoir l'impression d'avoir 10 ans de plus, mais vous pouvez aussi voir les choses un peu en noir. Cela dit, c'est un aspect qui peut également favoriser les projets de longue haleine.

Poissons

Une rapide opposition entre la Lune et Saturne peut vous donner l'impression qu'on vous prive de votre liberté. Il y a certainement des restrictions dont vous pouvez avoir à vous plaindre, des nouvelles, qui se rajoutent à celles qui existent déjà (3e décan). Mais le ciel continue à valoriser vos amitiés et autres relations de boulot si vous êtes de février.

