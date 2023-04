L'horoscope du vendredi 15 octobre 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Les deux premiers décans sont débarrassés de l'opposition de Mars et du Soleil, elle est à présent active pour le 3e décan, pour qui ce sera un peu plus compliqué que pour les autres. En effet, le Soleil et Mars, face à vous, vont être en dissonance avec Pluton et vous aurez l'impression de ne pas pouvoir faire quoi que ce soit de constructif. Cela ne durera pas, mais vous détesterez vous sentir impuissant.

Taureau

Les transformations, les mutations se poursuivent pour beaucoup de membres du signe, qui se sentent presque obligés de suivre le mouvement, un mouvement dont ils ne veulent pas. On dirait, surtout 2e décan, que vous êtes contraint d'accepter ces changements et que vous n'avez qu'une envie, revenir en arrière. Essayez, si possible, de trouve des idées pour tirer profit de ce qu'il se passe, au lieu de subir.

Gémeaux

L'ambiance est aussi flatteuse et positive qu'hier, même si la conjonction Soleil/Mars, qui affecte à présent le 3e décan, vous irrite un peu parce qu'elle vous oblige à accélérer. On vous met peut-être une légère pression pour que vous alliez au bout de quelque chose, ou même pour que vous travailliez davantage... Mais vous avez cette formidable capacité à vous adapter à tout et vous n'en souffrirez pas.

Cancer

Même vous, qui ne détestez pas la polémique, vous en avez marre de tous ces gens autour de vous qui n'arrêtent pas de se disputer. C'est au tour du 3e décan de subir la conjonction Soleil/Mars qui va, de plus, être en dissonance avec Pluton ce que vous apprécierez encore moins. Si vous pensiez que les choses allaient s'arranger, vous les verrez au contraire se prolonger et personne n'aura de solution valable.

Lion

Si la journée d'hier était tendue, ça ne sera pas le cas aujourd'hui. Vous avez de bons aspects du Soleil et de Mars, bien reliés à Jupiter, et vous pourriez recevoir une proposition très intéressante (3e décan surtout). Il faut bien sûr négocier, trouver un terrain d'entente sur le plan financier, mais tout cela est de bon augure. 1er décan, né fin juillet, vous avez besoin de douceur, de la chaleur de l'amitié et vous l'aurez.

Vierge

Vous êtes malin, vous ne manquez jamais d'idées, c'est le moment de le prouver ami Vierge ! Vous êtes en effet face à une sorte d'énigme, une difficulté qui peut concerner beaucoup de monde et qui vous touche particulièrement parce qu'il s'agit de votre sécurité, à la fois morale et matérielle. Seul le 1er décan aura d'autres choses en tête et peut encore profiter pendant 2 jours des influx affectueux et valorisants de Vénus.

Balance

Mars entre dans votre 3e décan, y rejoint le Soleil et ils sont tous deux en harmonie avec Jupiter. Soit vous allez avoir un petit coup de pouce du destin, une chance à saisir, soit Jupiter va jouer son rôle d'amplificateur et va décupler la colère que vous pouvez ressentir face à l'injustice et à la méchanceté. Né début octobre, Mercure stationne sur votre Soleil, vous pourriez bien vous énerver à cause d'une attente.

Scorpion

La bonne association entre Mars et Jupiter est positive pour votre 3e décan, vous n'allez probablement pas tergiverser avant de prendre une importante décision, vous la prendrez rapidement. Cela dit, vous avez une dizaine de jours devant vous, Mars étant encore en bons termes avec Jupiter jusqu'en fin de semaine prochaine. 2e décan, votre intuition, votre réceptivité et votre créativité sont accentuées.

Sagittaire

L'harmonie entre Mars et Jupiter est encore meilleure pour vous, 3e décan, si vous avez une vérité à faire éclater ou si vous avez une cause à défendre, vous le ferez avec tout votre coeur. Votre sens de la justice et de l'équité étant très accentué par la conjoncture, vous combattrez toute forme d'injustice. 1er décan, vous disposez encore de Vénus aujourd'hui et demain, vous pouvez vous faire plaisir autant que vous le voulez.

Capricorne

La conjonction Soleil/Mars progresse et se trouve à présent en relation avec votre 3e décan qui, à son tour, va devoir affronter un obstacle ou une situation contrariante. Il faudrait, dans l'idéal, faire preuve de fermeté et prendre la ou les décisions qui s'imposent pour que la paix règne, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, d'autant plus que Pluton vous démontre que, quel que soit votre choix, cela ne plaira pas !

Verseau

Au contraire du Capricorne, 3e décan, vous pourriez avoir une autoroute devant vous, c'est-à-dire vous sentir totalement libre de vos choix et décisions. Avec, peut-être, une petite chance à saisir, ou la possibilité de faire progresser l'un de vos projets ou de le mettre sur des rails d'ici la fin du mois. 1er décan, Vénus vous fait toujours de l'oeil (né après le 28/1) et donne la priorité à vos amitiés jusqu'à dimanche.

Poissons

Aujourd'hui encore, vous risquez d'être distrait et d'égarer un objet, ou d'oublier un rendez-vous. Sauf si vous êtes né fin février : les influx de Vénus vous invitent à garder les pieds sur terre et à aller au bout de ce que vous avez décidé de faire aujourd'hui. Ce n'est pas facile pour vous, il va falloir vous concentrer et c'est quelque chose qui est difficile pour le Poissons. En tout cas sur une certaine durée.

