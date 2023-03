L'horoscope du samedi 3 septembre 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

BELIER

Vous vous comporterez de manière très chaleureuse avec vos proches. Vous ferez tout pour qu'ils se sentent bien et que l'ambiance soit joyeuse et ludique. Cela dit, il n'est pas impossible qu'avec Mars en Gémeaux, vous ayez un petit problème à régler avec un frère ou une sœur que vous trouverez agressif à votre égard.

TAUREAU

Rome, unique objet de mon ressentiment... Eh non, ça ne sera pas Rome bien sûr mais plutôt l'argent, le prix d'un billet pour Rome ou pour n'importe quoi d'autre. Ce n'est pas que vous êtes à court, mais l'augmentation des prix vous effraye et vous vous demandez si cela va s'arrêter un jour. Vous craignez pour vos économies.

GEMEAUX

Si vous avez de jeunes enfants, et qu'ils se disputent, n'intervenez pas, laissez-les se débrouiller seuls. C'est ce qu'il y a de mieux à faire pour qu'ils apprennent à se défendre. Si vous vous mettez à chaque fois entre eux pour les calmer, ils ne sauront pas comment gérer les conflits dans la cour de récréation, et même plus tard dans leur vie d'adulte.

CANCER

Vous passeriez un week-end tranquille si vous ne vous agitiez pas à vouloir faire des rangements, des classements, ou si vous ne vous attaquiez pas à votre courrier. Il y aura forcément de quoi vous énerver, surtout si c'est du courrier accumulé pendant les vacances (c'est le moment que choisissent les impôts pour vous écrire).

LION

Pour certains, ce sera une journée pleine de rires, de jeux et de chansons. De plus, vous pourrez faire admirer vos qualités d'organisateur des réjouissances. Beaucoup de Lion aiment se sentir comme sur une scène de théâtre et attirer les regards. D'autres n'ont qu'à apparaître pour être admirés... En tout cas, vous saurez vous amuser aujourd'hui et amuser les autres.

VIERGE

Ne vous étonnez pas si les coups de pompe se succèdent, vous avez probablement trop à faire et pas assez de temps pour vous détendre. En outre, vous êtes trop nerveux, vous réagissez au quart de tour et cela ajoute à votre fatigue. Et peut-être aussi que vous avez au-dessus de vous quelqu'un de très autoritaire et qui abuse.

BALANCE

Prévoyez un bon week-end, avec la Lune en Sagittaire vous pouvez être assuré de vous évader, réellement ou à travers un bon livre, un bon film. Tout ce qui peut vous changer les idées. Mais il est aussi possible que vous ayez un petit déplacement à faire, pour le plaisir, ou que vous ayez d'agréables visites chez vous.

SCORPION

Les dépenses ou les emprunts sont à l'ordre du jour. Évitez de vous énerver si vous constatez que les prix ont dépassé le plafond, c'est pour tout le monde pareil. Et surtout prenez le temps de réfléchir à ce dont vous avez réellement besoin, ce dont vous ne pouvez pas vous priver sous peine d'être encore plus en colère.

SAGITTAIRE

Avec la Lune chez vous, vous n'aurez qu'une envie c'est de prendre la clé des champs et de rejeter toute forme d'activité qui serait trop habituelle pour vous stimuler. D'ailleurs, vous aimeriez qu'on vous lance un défi, pouvoir vous dépasser, mais pour certains il semble que la forme ne soit pas au rendez-vous.

CAPRICORNE

On essaye de se reposer aujourd'hui, de débrancher et de s'isoler parce que ce sera la seule manière de vous ressourcer. Ne faites pas trop d'efforts ce week-end. N'ayez pas peur qu'on vous critique, qu'on vous dise que vous êtes paresseux ou égoïste. Comme on dit : charité bien ordonnée commence par soi-même.

VERSEAU

Une petite impatience ruine un grand projet, a dit Confucius. Vous avez des projets en tête, ça se bouscule, mais vous avez intérêt à établir des priorités. En outre, il est évident qu'il faudra renoncer à certains dans la mesure où ils ne sont pas réalisables. Mais vous pouvez aussi être dans l'attente de quelque chose d'amusant à faire.

POISSONS

Vous ne serez pas aussi tranquille que d'habitude, l'un de vos proches fera tout pour vous énerver ou vous inquiéter. C'est ce que font en général les adolescents. Ils adorent inquiéter les parents ou les énerver en faisant tout le contraire de ce qu'on leur demande. Sinon, il est possible que les travaux continuent chez vous (1er décan).

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info