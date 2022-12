L'horoscope du samedi 26 novembre 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Une/des obligations marquent ce week-end, mais si vous acceptez de donner de votre temps à un parent ou à un proche, vous n'en profiterez que mieux des bons moments. Ceux où vous vous sentirez libre de faire ce que vous voulez, sans avoir de comptes à rendre à personne. Et si vous êtes du 2e décan, une petite aventure, un plaisir, semble vous tendre les bras.

Taureau

Les bons influx de la Lune indiquent une envie, un besoin de prendre du recul, de la distance par rapport à ce qui a marqué cette semaine. Marcher dans la forêt sera excellent et cela vous aidera à vous changer les idées, surtout si vous êtes accompagné. Cela dit, certains d'entre vous sont seuls en ce moment, l'occasion pour eux de faire le point sur ce qu'ils envisagent pour le futur.

Gémeaux

Ce n'est peut-être pas une ambiance très rigolote qui marque ce week-end, vous allez devoir vous pencher sur votre comptabilité ou vous montrer plus économe que d'habitude. Et c'est quelque chose qui peut vous démoraliser, parce que vous ne le ferez pas pour vous, !a ne sera pas votre volonté, mais parce qu'on vous l'aura demandé et même parfois imposé.

Cancer

Vous aurez tendance à vous protéger des autres ce week-end. Peut-être parce que vous serez invité et que vous côtoierez beaucoup de monde ; et quelques microbes également... On vous comprend, vous n'avez peut-être pas envie d'attraper les virus des autres. Il est vrai qu'en période Sagittaire vous avez intérêt à faire attention, mais il ne faut pas non plus vous inquiéter de trop !

Lion

Vous aurez besoin de mettre de l'ordre, que ce soit chez vous dans votre paperasserie, Vous avez peut-être un choix à faire, notamment 3e décan. Il se peut même que vous deviez renoncer à quelqu'un ou à quelque chose et cela vous ennuie, vous attriste. Mais le contexte est plus joyeux que ça, ne laissez pas tout le pouvoir à votre mental.

Vierge

Ne boudez pas votre plaisir et il y en aura ce week-end, éventuellement grâce à une petite fiesta familiale ou amicale. Sachez exprimer la joie qui est en vous ces jours-ci. C'est grâce à la Lune en Capricorne que vous vous sentirez au top de votre séduction, rassuré et en sécurité. Ce n'est qu'une question d'état d'esprit positif, que vous devriez d'ailleurs entretenir le reste du temps.

Balance

Votre entourage sera positif, joyeux, mais la Lune du Capricorne indique que vous le serez moins que les autres. Ne comparez pas le présent au passé, le présent sera forcément perdant ! Avec le Capricorne, signe conservateur et passéiste, on pense par devers soi que c'était mieux avant... Mais c'est peut-être parce que vous allez revoir quelqu'un du passé que vous penserez ainsi.

Scorpion

Si vous êtes commercial, ce samedi est excellent pour vos relations avec la clientèle. Elle grossit et votre chiffre d'affaire aussi. Pour les autres, c'est une bonne journée pour les échanges. Vous serez bien entouré, de personnes sérieuses et en qui vous pouvez avoir confiance. Leur jugement, leurs avis, leurs conseils pourraient vous être très utiles. Ou c'est vous qui leur serez utile.

Sagittaire

Le week-end risque d'être un peu ennuyeux car vous serez obligé de rester raisonnable, de ne pas faire d'excès, en particulier dans le domaine financier. Le samedi étant généralement le jour des courses, vous serez peut-être tenu de faire attention car cette fin de mois a l'air difficile pour vous, 2e décan en particulier. Le conflit affronté par le 3e décan semble diminuer.

Capricorne

La Lune va passer le week-end chez vous, ce qui signifie plus de sensibilité et parfois de susceptibilité. Toutefois, il n'y a aucune planète pour vous agresser et il est possible que ce soit votre compassion qui sera au premier plan : vous serez touché par les problèmes des autres et serez enclin à leur venir en aide, chacun à votre manière et selon vos moyens.

Verseau

Un peu de repos ne vous ferait pas de mal et il n'y a qu'en restant seul que vous arriverez à vous déconnecter. Et en éteignant votre smartphone, ce que vous n'aimez pas faire. Cela dit, certains Verseau sont très sauvages et cela ne les dérange pas de se couper totalement du monde extérieur, c'est-à-dire d'éteindre le téléphone. En outre, vous pouvez être des écolos convaincus.

Poissons

Les amis et l'entraide en général ont la priorité ce week-end. Vous avez un objectif, qui est peut-être commun à d'autre, c'est de venir en aide à ceux qui sont en souffrance. Cela dit, c'est dans votre nature, votre secteur d'entraide est occupé par le Capricorne qui représente, entre autres, le sens du devoir. Aider vous permettra aussi de ne pas trop penser à vos problèmes à vous.

