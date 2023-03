L'horoscope du samedi 10 septembre 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Située à l'opposition de votre signe, Mercure vous invite depuis fin août à faire un choix, ou à intégrer une équipe... Dites-vous que vous avez le temps, ne vous mettez pas la pression. De toute façon la conjoncture n'est pas rapide et il ne sert à rien que vous essayiez d'accélérer les choses. Prenez-en votre parti, cela peut même vous aider à faire un meilleur choix.

Taureau

Vous n'aurez pas trop à vous plaindre de Mercure rétrograde, c'est juste qu'on peut vous reprocher vos éternels retards, mais vous ne changerez rien à vos habitudes. Ou alors, contraint et forcé, ce qui ne vous plaira pas du tout. Et cela prendra du temps avant que vous soyez enfin conscient du fait que vos retards vous desservent vraiment.

Gémeaux

Il peut arriver, avec Mercure rétrograde, que votre intérêt soit de vous taire au lieu de faire des plaisanteries qui ne seront pas comprises par ceux qui vous entourent ! Sous cette conjoncture, votre répartie ne sera pas toujours pertinente et vous devez veiller à rester gentil, avenant, souriant, si vous voulez maintenir de bonnes relations avec autrui.

Cancer

Il est possible qu'avec la rétrogradation de Mercure vous viviez une période où vous regretterez quelque chose, ou quelqu'un. Vous pourriez être nostalgique, tout en conservant quand même une certaine distance avec les images du passé afin de ne pas être trop sensibilisé par ce passé qui pourrait cependant être utile pour mieux comprendre le présent.

Lion

La rétrogradation de Mercure va vous être utile, contrairement à ce que vous pourriez penser. Vous serez amené à être plus dans la réflexion que dans l'action ; cela ne peut que vous aider à voir plus clair, à être mieux écouté et compris par vos interlocuteurs. Le problème étant justement que vous aurez peur qu'on ne vous entende pas.

Vierge

Mercure rétrograde à partir d'aujourd'hui. Depuis quelque temps, on parle beaucoup des rétrogradations de Mercure, mais elles ne sont pas aussi importantes qu'on le dit. Il s'agit le plus souvent de détails qui vont de travers et ce sont des détails matériels liés à la transmission, à la communication, à des retards sans grandes conséquences.

Balance

Mercure rétrograde chez vous, dans votre 1er décan et c'est peut-être vous qui serez le plus embêté parce qu'un travail n'avancera pas, il prendra plus de temps que prévu. Mais cela n'empêchera rien et cela peut même vous servir à gérer des détails que vous n'auriez peut-être pas pu gérer faute de temps si Mercure n'avait pas été rétrograde.

Scorpion

Un petit souci de santé vous concernant ou concernant l'un de vos amis pourrait s'éterniser, mais comme Mercure rétrograde les choses ne progresseront ni ne régresseront. De plus, le " problème " restera intériorisé, vous y penserez beaucoup mais il n'y aura pas d'événement précis à signaler. Côté boulot, en revanche, il peut y avoir des ralentissements.

Sagittaire

Ne vous énervez pas si des voix discordantes s'élèvent à propos d'un projet, ou d'une relation qui pourrait ne pas plaire à votre entourage, professionnel ou familial. C'est le point de vue de chacun qui vous énervera mais ne changera rien au vôtre. Pourtant, vous devriez peut-être réfléchir aux choix faits ou à faire.

Capricorne

Mercure rétrograde à présent au zénith de votre zodiaque et vous n'aurez pas, pour le moment, les bons arguments pour obtenir un accord ; il devra donc attendre. En effet, Mercure ne reviendra directe aux mêmes positions qu'en ce moment qu'à partir du 10 octobre. Mais vous pouvez aussi avoir un proche à prendre en charge, voire à loger chez vous.

Verseau

Même rétrograde, Mercure est un élément positif pour le développement de vos affaires. Un projet prend plus de temps que prévu ? Pas de souci, vous ferez autre chose en attendant. La conjoncture vous invite à prendre de la distance avec ce qui peut vous préoccuper, et à utiliser votre énergie dans différentes activités.

Poissons

Si vous avez fait une demande de crédit, signé une promesse de vente, ou si vous voulez faire une opération financière quelconque, il y a un délai à respecter, et il ne sera pas inutile. Il sera obligatoire pour ceux qui font une demande concernant l'argent, alors que dans d'autres cas, c'est vous qui rétropédalerez, pour la bonne cause, la pleine Lune.

