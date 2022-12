L'horoscope du Scorpion pour le mois de septembre 2022

Que réservent les astres au Scorpion au mois de septembre 2022 ? Climat général, vie quotidienne, ou encore vie amoureuse... Christine Haas vous livre ses prévisions pour les personnes nées entre le 24 octobre au 22 novembre.

Climat général

Le signe de la Vierge, qui préside à cette rentrée, est un ami dans tous les sens du terme. Il ne s'exprimera peut-être pas en totalité, cela dépend de votre thème, mais en tout cas l'amitié et la solidarité dans le travail, et la vie quotidienne en général, seront plus importantes ce mois-ci. Il y aura également un ou des projets au programme, certains d'entre vous étant en pleine évolution personnelle ou professionnelle. Avec quelques barrages à supporter cette année, mais plus en 2023.

Vie quotidienne

Mercure restera dans le 1er décan de la Balance presque tout le mois, vous devrez compter davantage sur votre ressenti, sur votre intuition, que sur vos raisonnements parfois trop " affectifs ". Du côté du travail à proprement parler, et des efforts que vous aurez à faire dans la journée - c'est géré par Mars - il faudra probablement que vous soyez multi-tâches car Mars occupera le double signe des Gémeaux. Peut-être aurez-vous 2 boulots, ou songerez-vous à en prendre un deuxième ?

Vie amoureuse

Vénus aussi occupera le signe de la Vierge, à partir du 5 et jusqu'au 29. Déjà, se trouvant dans un signe de terre qui est géré par Mercure, on peut dire que vous serez souvent mené par vos fantasmes et que vos désirs ne seront pas du type " viscéral " mais plutôt cérébral. Vous anticiperez, vous imaginerez peut-être une relation qui n'est pas possible parce que l'autre n'est pas libre, ou a seulement des sentiments amicaux. En effet, Vénus en Vierge est plus une amie fidèle qu'une grande amoureuse.

En aparté

La nouvelle Lune du 25, se fera non pas en Vierge mais en Balance, dans le 1er décan du signe, et sera opposée à Jupiter. Sur le plan personnel, il semble que vous serez un peu trop dans le fantasme, à moins que quelqu'un ne se montre un peu trop intrusif ou envahissant. Vous pourriez également être spectateur d'un conflit. Votre horoscope 7 jours sur 7 en appelant le 3210.

