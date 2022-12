L'horoscope de la Balance pour le mois de septembre 2022

Que réservent les astres à la Balance au mois de septembre 2022 ? Climat général, vie quotidienne, ou encore vie amoureuse... Christine Haas vous livre ses prévisions pour les personnes nées entre le 24 septembre au 23 octobre.

Climat général

Votre signe voisin, la Vierge, est le maître du zodiaque à présent et ce n'est pas votre préféré, la personnalité " Vierge " étant très différente de la vôtre. En tout cas, il gère tout ce qui peut être ennuyeux dans les habitudes qui sont les vôtres et que vous êtes obligé de reprendre à chaque rentrée. En outre, cette année, le Soleil est en bisbille avec Mars et il va falloir donner un coup de collier, ou régler un conflit qui dure. Vous aurez beaucoup réfléchi à cette histoire, avec des amis peut-être, et vous aurez de bonnes idées à mettre en pratique (surtout 1er décan).

Vie quotidienne

Depuis le 20 août, Mars occupe les Gémeaux et si vous suivez cet horoscope vous savez que la planète y restera jusqu'en mars 2023. Ce mois-ci, elle sera en dissonance avec le Soleil les deux, trois premiers jours du mois, puis elle regardera normalement le 1er décan jusqu'au 7, puis le 2ème par la suite et sans former d'aspect. Vous disposerez donc d'une belle énergie, surtout sur le plan intellectuel, vous n'aurez pas besoin de chercher des idées, elles viendront d'elles-mêmes et vous pourrez les appliquer immédiatement. Mais cela n'ira pas sans débats...

Vie amoureuse

A partir du 5 et pour le reste du mois, Vénus occupera elle aussi la Vierge, votre secteur 12 donc. Un endroit du ciel où elle n'est pas très en forme, pas très épanouie, sauf bien sûr si vous avez l'ascendant en Vierge. Mais autrement, vous serez très réservé sur ce que vous ressentez, vous ne montrerez rien, ou alors c'est votre partenaire qui restera discret sur ses sentiments. Vous pouvez aussi, ami célibataire, vous être entiché de quelqu'un qui n'habite pas près de chez vous, ce qui complique la relation, ou d'une personne qui n'est pas libre...

En aparté

La nouvelle Lune du 25 a lieu dans votre 1er décan ! Elle serait très sympathique si elle n'était pas opposée à Jupiter, et si vous êtes né autour du 25, vous avez probablement encore une fois un problème avec l'administration, la légalité, ou vous devez affronter un divorce. A priori, il va vous falloir attendre fin décembre, début janvier pour que la question soit définitivement réglée. Les 7 jours de votre horoscope quotidien sont sur le 3210.

