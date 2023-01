L'horoscope du mercredi 4 janvier 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Nous avons évoqué hier la possibilité d'un coup de coeur, et c'est encore le cas aujourd'hui (1er décan). Toutefois, il n'y a jamais une seule interprétation d'un aspect et si on prend Vénus comme symbole d'argent, par exemple, sa présence en Verseau peut indiquer que vous attendez impatiemment une rentrée et qu'elle est possible jusqu'au 11 janvier (toujours 1er décan).

Taureau

Au zénith de votre zodiaque, Vénus ne représente pas toujours vos amours, ou votre partenaire. Elle peut aussi vous représenter vous, et ce qui peut vous rendre fier de vous, vous inciter à vous aimer davantage. Il y a le choix au niveau des situations mais si vous êtes du 1er décan, on peut penser que vous allez être fier de vous parce que vous aurez atteint un objectif auquel vous tenez.

Gémeaux

2ème décan, la Lune est chez vous aujourd'hui, essayez de canaliser votre sensibilité qui peut se transformer en nervosité. Vous parlerez beaucoup, trop vite, et ce sera votre manière à vous de refouler vos émotions. En revanche, si vous êtes du 1er décan, vous n'aurez pas à refouler vos émotions tant elles seront agréables : votre coeur battra plus vite et quelle qu'en soit la raison, vous adorerez !

Cancer

Hier, nous n'avons pas évoqué l'amour avec Vénus en Verseau, mais il est vrai qu'elle occupe un secteur d'argent. Toutefois, ce secteur (le 8ème) est aussi symbolique de la sexualité, du fantasme, et parfois du tourment amoureux. Est-ce que l'une de ces situations vous correspond à l'heure actuelle ? Par exemple, avec Vénus dans ce secteur, vos sentiments s'exprimeront plus facilement sous la couette.

Lion

Vénus, dont nous avons parlé hier lors de son entrée en Verseau, ne représente pas que vos amours, loin de là. Elle représente aussi la façon dont vous vous aimez vous-même, votre narcissisme, mais elle est aussi en charge de l'argent. Vue sous cet angle, la présence de Vénus en Verseau peut être en rapport avec une négociation commerciale ou un possible accord financier avec un/e partenaire.

Vierge

Vous le savez peut-être déjà, Vénus ne représente pas que l'amour mais elle est aussi très importante pour tout ce qui touche à l'argent et à la façon dont vous l'utilisez. En Verseau depuis hier, votre secteur du travail, il est donc tout à fait possible qu'un travail (indépendant, différent de ce que vous faites d'habitude ?) vous rapporte et que cela mette du beurre dans les épinards.

Balance

Vénus étant votre planète maîtresse, elle joue un rôle important et pas seulement en amour. Ce que je vous ai dit hier peut bien sûr se manifester, mais il est aussi possible que Vénus vous facilite la vie sur le plan financier. Peut-être avez-vous ou aurez-vous de belles espérances dans ce domaine dans le courant de ce mois puisque Vénus reste en Verseau jusqu'au 27.

Scorpion

Tout ce que je vous ai dit hier concernant le transit de Vénus en Verseau (jusqu'au 27 janvier, une semaine pour chaque décan) est possible. Mais Vénus ne représente pas que l'amour, c'est aussi la déesse des arts et un des symboles de l'argent, du confort, de ce qu'on s'approprie. Il est donc possible que vous embellissiez votre maison en y ajoutant un meuble, un objet, un tableau...

Sagittaire

Nous avons parlé de Vénus en Verseau hier, mais nous n'avons abordé qu'une petite partie de sa symbolique. Elle représente donc, entre autres, votre argent et l'usage que vous en faites. Le Verseau étant un secteur d'échanges et de communication, il est très possible que vous receviez de l'argent, ou que vous en envoyiez à l'un de vos proches qui n'habite pas près de chez vous. Par exemple.

Capricorne

Nous l'avons vu hier, Vénus est entrée en Verseau et si elle a des vertus non négligeables côté finances, il va falloir peut-être changer quelque chose dans votre comportement amoureux si vous n'êtes pas heureux dans ce domaine. Votre problème, à l'instar du Scorpion et du Taureau, c'est la confiance. Dans un premier temps demandez-vous ce qui se passerait si vous étiez davantage en confiance.

Verseau

Parlons encore de Vénus, qui est entrée chez vous hier, et qui va célébrer ce qui vous tient souvent le plus à coeur : l'amitié et l'entraide. Vous n'avez pas votre pareil pour nouer des liens amicaux, ou pour en créer entre deux personnes. Votre carnet d'adresse est parmi les plus remplis, vous êtes le signe le plus attiré par le social et par ce que vous pouvez faire pour venir en aide.

Poissons

Nous avons vu hier un des aspects les plus marquants de Vénus en Verseau (jusqu'au 27 janvier). Mais il ne faut pas oublier qu'elle peut aussi représenter des amours secrètes, que vous vivrez ou vivez déjà comme une sorte de prison : ne pas pouvoir exprimer vos sentiments au grand jour, être obligé d'attendre un appel de l'autre ou ne pouvoir rien montrer parce que vous n'êtes pas libre est douloureux.

