L'horoscope du mercredi 1er juin 2022

Bélier

Dire que vous serez de mauvaise humeur, 1er décan, est un euphémisme. Vous serez furieux après quelqu'un, peut-être quelqu'un de la famille. Il y a probablement une décision à prendre en ce moment, qui aura des conséquences et vous aurez le sentiment qu'on vous tient à l'écart. Mais ce sentiment est-il une réalité ?



Taureau

1er décan, en dépit d'un contexte qui peut être difficile, voire inquiétant, vous passerez une excellente journée et oublierez ce qu'il se passe ailleurs. Ce sera grâce à un échange, une visite, ou tout simplement à des pensées agréables et tournées vers vos amours... ou votre argent. Il se peut en effet que vous ayez une rentrée.

Gémeaux

Bon anniversaire à ceux qui le fêtent en ce mois de juin. Né aujourd'hui, la Lune en Cancer vous rend hyper sensible à l'attitude de vos amis et vous vous vexerez si on oublie de vous souhaiter votre fête ou si quelqu'un de la famille ne vous fait pas de cadeau. D'ailleurs, ces cadeaux pourraient être à l'origine d'une colère.

Cancer

La Lune atteint votre signe à 7h30 et forme tout de suite une dissonance avec Mars et Jupiter : n'exagérez pas votre mécontentement, même si vous avez de bonnes raisons. Tempêter ne servira à rien, mieux vaudrait vous montrer diplomate, trouver une solution au conflit. Mais on ne se contrôle pas toujours (1er décan).

Lion

3ème décan, vous ne serez pas au top en début d'après-midi. La fatigue se fera sentir et il vous faudra un grand bol d'air frais pour vous tenir éveillé. Vous êtes tracassé par une relation et son évolution, cela pompe votre énergie. 1er décan, vous avez un mental de gagnant, mais ne cherchez pas à aller plus vite que la musique.

Vierge

Tout en étant en dissonance froide avec Saturne, Mercure est également en bon aspect avec Neptune et peut vous empêcher de garder les pieds sur terre ! Ne laissez pas Neptune vous faire croire que vous contrôlez une situation ou quelqu'un, ou que vous pouvez " soigner " votre conjoint, vous vous exposeriez à une désillusion.

Balance

Vous risquez d'être furieux contre votre conjoint qui, selon vous, fait n'importe quoi ou ne se défend pas comme il/elle devrait le faire. Il se peut, comme nous l'avons déjà vu, qu'il ou elle soit attaqué/e ou se trouve face à un problème juridique et il faut absolument faire intervenir quelqu'un, un avocat, un médiateur.

Scorpion

Vous aurez besoin de vous évader, que ce soit par la pensée ou en prenant votre journée et en allant vous promener pour vous changer les idées. Si vous travaillez, il est vrai que le contexte dans lequel vous êtes peut être agressif et comme vous êtes très sensible, cela déteint sur vous. Du coup, vous avez envie d'être ailleurs.

Sagittaire

2e décan, il y a un accord à trouver avec un partenaire financier ou avec quelqu'un de la famille. Cette situation vous demande de prendre du recul pour vous mettre à la place de l'autre et essayer de deviner comment il/elle va réagir, de manière à vous y préparer et à avoir une réponse qui empêchera la négociation d'échouer.

Capricorne

Né en décembre, cette journée n'est pas facile, vous aurez de gros efforts à faire pour rester zen face à des personnes dont l'attitude vous met en colère. On dirait qu'on vous cherche, qu'on fait exprès d'agir pour vous faire réagir. En revanche, 2e décan, né autour des 6, 7 janvier, vous êtes reparti dans une dynamique de succès.

Verseau

Grâce à l'un de vos proches, soucieux de votre bien-être, vous garderez votre calme face à une situation qui vous donnera envie de réagir instantanément, sans réfléchir. Mais il faut dire aussi que vous serez un peu trop susceptible aujourd'hui et que vous ne supporterez aucune critique ou remarque que vous jugerez désobligeante.

Poissons

C'est au tour du 2e décan de recevoir les influx du Soleil en Gémeaux. Vous vous plongerez pendant quelques jours dans votre passé, peut-être dans une histoire familiale qui dure depuis longtemps et qui vous divise. Une question d'héritage, la plupart du temps car c'est ce qui divise le plus les familles, même les plus unies.

