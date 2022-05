L'horoscope du dimanche 29 mai 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

1er décan, vous serez peut-être plus calme grâce à Vénus. En tout cas, vous aurez des sujets de satisfaction, surtout dans le domaine financier où vous pourriez obtenir un accord. Mais ce n'est pas gagné, la conjonction Jupiter/Mars est toujours là. Toutefois, vous allez peut-être démarrer un nouveau boulot, plus rémunérateur ?



Taureau

Chez vous, Vénus est chez elle et donne son maximum, 1er décan jusqu'au 6 juin. Profitez à fond des plaisirs de la vie, vous avez besoin de penser à autre chose, et même de ne pas penser : vous trouvez que vos neurones sont trop actifs en ce moment : il est possible en effet qu'un choix à faire vous préoccupe en permanence.

Gémeaux

La conjonction Jupiter-Mars est exacte et éclairée par la Lune cet après-midi. 1er décan, l'amitié sera votre essentiel en ce dimanche, profitez bien de ceux que vous aimez. Ils seront là pour vous, vous serez là pour eux et si vous avez besoin d'un conseil, d'un coup de main, vous n'aurez qu'à demander pour qu'on vous réponde.

Cancer

1er décan, vous êtes toujours sensible à la colère représentée par la rencontre Jupiter/Mars, heureusement Vénus en Taureau depuis hier est un puissant calmant. Un ou des proches feront ce qu'il faut pour que vous voyiez la situation sous un autre angle, plus positif peut-être, mais cela peut vous fatiguer nerveusement.

Lion

Vous continuez à être favorisé par les astres 1er décan, soyez entreprenant, prenez des initiatives, vous en aurez les retours espérés. Et ça va durer jusqu'à fin juillet. Comme je vous l'ai dit hier, vous pourrez être très content de vous sur le plan professionnel, d'ailleurs un accord ou un contrat pourraient être bientôt signés.

Vierge

3e décan, la conjonction Jupiter/Mars est favorable à une négociation financière ou à la résolution d'une crise, mais si vous êtes pressé, les autres ne le sont pas, eux. En conséquence, vous serez nerveux, ronchon et heureusement que Vénus est entrée en Taureau parce que votre tendre moitié saura s'y prendre pour vous détendre.

Balance

Il y a toujours un conflit perturbant pour le 1er décan, mais il est difficile de dire si cela vous concerne vous, ou si c'est votre partenaire qui a des ennuis. Vous êtes tellement impliqué dans votre relation à l'autre que vous absorbez ce qui lui arrive et le vivez comme si cela vous arrivait à vous. Essayez de vous protéger davantage.

Scorpion

3e décan, vous en voudrez à votre chéri/e de ne pas être assez aimant, assez chaleureux. Mais demandez-vous si de votre côté, vous lui donnez ce dont il/elle a besoin ! Vous pouvez être très tendre quand vous le voulez, mais la moindre petite blessure d'amour-propre vous incite à vous refermer, au grand dam de l'autre qui n'y comprend rien.

Sagittaire

La nouvelle Lune est pour demain, mais vous la sentirez dès ce soir 1er décan. La conjoncture semble vouloir que vous passiez une bonne et sentimentale soirée. Vous voulez absolument conquérir quelqu'un et vous mettrez toutes les chances de votre côté. 2e décan, ce sera à votre tour d'être sentimental à partir de mardi prochain.

Capricorne

Si d'un côté Vénus vous sourit et flatte votre amour-propre, la conjonction de Jupiter et Mars ne vous facilite pas la vie, un problème familial pouvant vous chambouler (1er décan). Toutefois, comme nous l'avons déjà vu, il peut s'agir d'un problème plus large, d'une colère sociale par exemple, et vous êtes concerné.

Verseau

Tout semble aller comme sur des roulettes pour le 1er décan, qui s'est pris de passion pour quelqu'un, cela peut autant être amoureux qu'amical. Une nouvelle relation ? Cela dit, avec Vénus en Taureau vous pourriez reprendre une histoire que vous aviez laissée en plan, ou retrouver quelqu'un du passé pour qui vous aviez des sentiments.

Poissons

1er décan, les influx de Vénus sont joyeux et amoureux. Vous avez envie de vous amuser, de flirter, de jouer avec les sentiments ; une période légère, dont vous avez besoin. 1er décan jusqu'au 6 juin, avec la possibilité de faire une rencontre qui vous occupera la tête et le coeur, quelqu'un que vous connaissez déjà semble-t-il.

