L'horoscope du samedi 28 mai 2022

Bélier

1er décan, vous serez peut-être plus calme grâce à Vénus. En tout cas, vous aurez des sujets de satisfaction, surtout dans le domaine financier où vous pourriez obtenir un accord. Mais ce n'est pas gagné, la conjonction Jupiter/Mars est toujours là. Toutefois, vous allez peut-être démarrer un nouveau boulot, plus rémunérateur ?



Taureau

Chez vous, Vénus est chez elle et donne son maximum, 1er décan jusqu'au 6 juin. Profitez à fond des plaisirs de la vie, vous avez besoin de penser à autre chose, et même de ne pas penser : vous trouvez que vos neurones sont trop actifs en ce moment : il est possible en effet qu'un choix à faire vous préoccupe en permanence.

Gémeaux

Dans votre secteur 12, Vénus révèle que vous aurez du mal à exprimer vos sentiments de manière directe et franche. Il faudra que vous employiez des moyens détournés. En face à face, vous perdriez peut-être vos moyens ? Quoi qu'il en soit, vous saurez cependant suggérer, laisser entendre que... 1er décan pour l'instant.

Cancer

Vénus en Taureau est chez elle et donc particulièrement forte. Elle vous dit, 1er décan, que vous trouverez votre bonheur et votre équilibre dans vos relations amicales. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour, mais pendant trois ou quatre jours, l'amitié vous apportera tout ce dont vous avez besoin, un sentiment de sécurité.

Lion

Vénus en Taureau échappe enfin à sa dissonance avec Pluton et ne va faire que des bons aspects pour le moment. 1er décan, il est possible que votre coeur soit rempli de joie : vous avez peut-être réussi à vous réconcilier avec quelqu'un, ou alors vous avez obtenu un accord professionnel ? En tout cas vous semblez être content.

Vierge

Ambiance cool, détente, vous passerez de bons moments avec Vénus en Taureau, surtout parce que vous serez en confiance et que vous serez conscient de vos sentiments. Parfois, vous les contrôlez tellement qu'ils semblent avoir disparu. Mais la conjoncture actuelle leur donne la place qu'ils doivent avoir, et même plus.

Balance

C'est une bonne période, jusqu'au 23 juin, pour régler les problèmes d'argent qui vous tracassent. Si on vous a promis une aide, vous l'aurez, n'en doutez pas. Sur le plan sentimental, il pourrait y avoir du doute, de la jalousie, que cela vienne de votre conjoint ou de vous ; on a l'impression que vous ne serez pas en confiance.

Scorpion

Vénus s'est installée face à vous et si vous êtes d'octobre, vous allez vivre de bons moments avec votre chéri/e, ou rencontrer quelqu'un avec qui vous pourrez conclure (si c'est ce que vous voulez). En tout cas, on vous aimera et vous désirera autant que vous aimez et désirez, et les célibataires pourraient avoir un coup de coeur.

Sagittaire

Vous déclarerez facilement votre flamme, à tel point qu'on pourra se demander si vous êtes aussi sincère que vous le prétendez. Mais vous-même y croirez dur comme fer. Vous serez attentif à l'autre, plein de petites attentions à son égard, et cela peut signifier que vous êtes réellement amoureux, ou que ça ne va pas tarder !

Capricorne

Au tour de Vénus d'entrer en Taureau et si vous êtes de décembre, vous vous sentirez aimé. On vous donnera des preuves d'attachement, un attachement solide. Vous-même serez sûr de vos sentiments et vous ne vous poserez aucune question sur ceux de l'autre. En outre, vous serez bien dans votre peau, dans votre physique.

Verseau

C'est l'harmonie familiale qui sera importante pour vous, 1er décan, elle comblera votre besoin de vous sentir protégé. Mais quelqu'un du passé risque de vous troubler. Vous pourriez en effet revoir quelqu'un avec qui vous avez eu une histoire, ou avec qui vous auriez bien aimé avoir une histoire ! Et ça peut démarrer à toute vitesse.

Poissons

1er décan, les influx de Vénus sont joyeux et amoureux. Vous avez envie de vous amuser, de flirter, de jouer avec les sentiments ; une période légère, dont vous avez besoin. 1er décan jusqu'au 6 juin, avec la possibilité de faire une rencontre qui vous occupera la tête et le coeur, quelqu'un que vous connaissez déjà semble-t-il.

