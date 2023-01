L'horoscope du mercredi 03 août 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Votre maître, Mars, entame une dissonance avec Saturne qui est sont exact contraire. Mars est dans l'action, dans la dynamique, Saturne dans la réflexion. Résultat, 3e décan, adoptez une attitude prudente, ne vous mettez pas en danger en voulant tenter un exploit quelconque. Ce n'est pas le bon moment (jusqu'au 12).

Taureau

La dissonance entre Mars et Saturne vous concerne directement, puisque Mars est chez vous, dans votre 3e décan à présent. Soit vous pourriez ressentir une douleur physique, soit votre volonté va se raffermir et vous rendre plus rigide que d'habitude. Mais ce sera peut-être pour vous défendre contre ce que vous trouverez agressif à votre égard.

Gémeaux

Des difficultés avec la dissonance Mars-Saturne ? Pas vraiment... Elle ne touche que le 3e décan et encore. Il peut s'agir d'une mauvaise météo alors que vous êtes en vacances, ou d'une petite douleur quelque part, dont vous aurez peut-être du mal à vous débarrasser. Si vous venez d'arriver en vacances, ce sont peut-être les nerfs qui lâchent !

Cancer

La dissonance qui se met en place entre Mars et Saturne ne devrait pas vous faire beaucoup d'effet. Au pire, vous ne serez pas d'une excellente humeur et cela peut autant être dû à un contexte un peu contrariant (mauvais temps par exemple) qu'à la présence de quelqu'un qui vous ; vous avez hâte qu'il/elle s'en aille.

Lion

Après avoir eu affaire à Uranus, Mars est à présent en dissonance avec Saturne, ce qui donne à peu près le contraire ! Plus de stress, plus d'hyper-excitation, mais plutôt un sentiment de perte ou d'impuissance, d'être face à quelque chose de difficile, comme de devoir renoncer, partir, ou laisser partir quelqu'un.

Vierge

La dissonance qui se met en place entre Mars et Saturne ne devrait pas trop vous affecter. Vous êtes un signe de terre qui a besoin de temps et surtout de réflexion avant de passer à l'action. Avec cette dissonance, vous hésiterez peut-être encore plus que d'habitude, avant d'imposer fermement ce que vous avez décidé.

Balance

Pendant quelques jours, ne vous étonnez pas si vous sentez une mauvaise ambiance (3e décan), si ceux qui sont autour de vous sont de mauvaise humeur ou encore si vous n'avez envie de rien faire parce que vous sentez que ce serait inutile, que cela ne vous apporterait aucun plaisir. Et puis, pour cause de vacances, tout peut être ralenti.

Scorpion

Vous n'êtes pas très gâté ! Cette fois, c'est le 3e décan qui est concerné par une dissonance entre Mars et Saturne, Mars étant face à vous en Taureau et Saturne en Verseau. L'ambiance risque d'être un peu glaciale en famille, et cela pourrait durer jusqu'à vendredi de la semaine prochaine. Pour en échapper, vous tenterez de vous isoler.

Sagittaire

Une dissonance entre Mars et Saturne s'installe, a priori vous ne la ressentirez pas trop, sauf si elle existe dans votre thème natal. Si c'est le cas, vous risquez de ne pas être très dynamique pendant quelques jours. Vous n'aurez envie de rien, même pas de vous dépenser comme vous le faites d'habitude. Peut-être aurez-vous mal quelque part ?

Capricorne

En ce qui vous concerne, la conjoncture n'est pas négative, au contraire, elle va dans votre sens. C'est-à-dire que vous n'aimez pas vous presser, vous impatienter, et avec cette dissonance Mars-Saturne il faut justement prendre son temps, ne pas attendre de résultats immédiats de ses actions. Il ne s'agit pas non plus de rester immobile !

Verseau

3e décan, vous serez forcément sensible à la dissonance qui s'installe entre Mars et Saturne, cette dernière étant chez vous. Disons que ce n'est pas le moment de prendre des décisions, d'entamer quelque chose, ou même de prendre des risques si vous faites du sport, par exemple. Non, restez tranquille jusqu'au vendredi 12.

Poissons

Les deux astres qui vont se disputer pendant quelques jours, Mars et Saturne, ne vous ennuieront pas ! Mars est même en harmonie avec vous, 3e décan. Toutefois, il est possible que votre tendance à la paresse soit accentuée sous cette conjoncture et que vous ayez du mal à prendre des décisions. Mais cela ne vous perturbera pas.

