L'horoscope du mardi 9 août 2022

Bélier

Comme votre opposé, la Balance, vous ne serez pas satisfait aujourd'hui et c'est souvent le cas avec la Lune du Capricorne. Vous êtes obligé de vous canaliser, de contrôler vos émotions et vous êtes un peu comme une cocotte-minute ! Surveillez aussi vos paroles, vos gestes, on pourrait vous faire des reproches injustes.

Taureau

Après de fortes dissonances, Mars passe aux bons aspects. 3e décan, la planète se relie à Neptune et Pluton, ce qui peut vouloir dire qu'il va se passer quelque chose de réparateur pour votre ego (malmené par Saturne). 1er décan, vous pourriez recevoir une bonne nouvelle, une visite, ou c'est vous qui vous déplacerez avec plaisir.

Gémeaux

Ce n'est pas une journée très amusante, c'est en tout cas ce que nous indique la Lune en Capricorne, le signe de Saturne. Vous allez devoir contrôler vos désirs, et surtout votre envie de dépenser. Mars étant en bon aspect avec Neptune (3e décan) vous ne serez pas enclin à vous poser des limites, bien au contraire : vous pourriez aller trop loin.

Cancer

Les prévisions d'hier sont encore valables pour le 3e décan, l'opposition Vénus/Pluton étant toujours active. En revanche, il y a une ambiance plutôt sympathique pour le 1er décan, avec de possibles visites (à rendre ou à recevoir). En outre, vos échanges seront agréables, vous sentirez qu'on vous écoute, qu'on apprécie vos conseils.

Lion

À peine Mars a-t-elle terminé sa dissonance un peu rude avec Saturne, qui a touché le 3e décan, qu'elle s'aligne sur Neptune, ce qui peut être encourageant justement pour ce 3e décan. C'est un aspect de foi, de confiance, qui donne un maximum de poids à vos actions. En outre, vous serez comme guidés par une main invisible.

Vierge

La Lune forme un bel aspect avec Mercure, qui occupe encore votre 1er décan. Vous aurez la tête bien faite aujourd'hui et votre intuition sera votre meilleur guide, pourvu que vous l'écoutiez. 3e décan, Mars et Neptune vous donnent une belle confiance en vos actions et décisions, mais attendez le 20 pour faire quoi que ce soit d'important.

Balance

Vous ressentirez un mécontentement, un sentiment de frustration que vous ne vous expliquerez pas ! Mais il en est ainsi à chaque fois que la Lune passe en Capricorne, comme aujourd'hui. Vous avez tendance à ressasser d'anciens problèmes ou de vieux souvenirs qui provoquent de la nostalgie, ou un autre sentiment.

Scorpion

Comme je vous le disais hier, Mars est toujours active mais s'éloigne de Saturne. Aujourd'hui et demain, elle est en harmonie avec Neptune et Pluton, c'est un peu le contraire des jours précédents. Vous serez totalement confiant et investi dans ce que vous penserez être votre mission, ou dans une mission qu'on vous aura confiée.

Sagittaire

Votre agenda est chargé aujourd'hui, même si vous ne travaillez pas ! Il semble en tout cas que vous fournirez des efforts pour tout ce que vous aurez à faire dans la journée. Bref, ça ne sera pas du repos mais peut-être que cela vous plaira ? Après tout, vous êtes actif, dynamique et vous détestez ne rien avoir à faire.



Capricorne

La Lune traverse votre signe et s'allie à Mercure (1er décan). Votre inspiration sera sans limite, tout comme votre capacité à penser, à trouver des idées, voire à vous faire une idée sur quelqu'un de votre entourage. 3e décan, c'est Mars qui vous envoie de bons influx : ayez confiance en vos actions et décisions, vous ferez les bons choix.

Verseau

Mars est encore en vedette, mais pour de bons influx aujourd'hui. Après les tensions qu'elle a provoquées, voici qu'elle s'allie avec Neptune et peut vous aider à lâcher prise, à vous sentir moins dans la contrainte, et à pouvoir prendre une décision. Cependant, s'il y a une zone de flou, le mieux est d'attendre le 20.

Poissons

L'amitié est au premier plan de ce mardi, et elle s'exprimera dans les deux sens. Soit c'est vous qui serez de bon conseil pour l'un/e de vos proches, soit c'est l'autre qui sera un vrai soutien pour vous. Cela concerne surtout le 1er décan. 3e décan, votre confiance en quelqu'un n'aura pas de limites ; n'est-ce pas un peu risqué ? Réfléchissez-y.

