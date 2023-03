L'horoscope du mardi 21 mars 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

C'est votre nouvelle Lune, la plus importante de l'année puisqu'elle détermine les mois à venir sur le plan universel. Il se trouve qu'elle est conjointe à Mercure, planète des échanges et des déplacements. Peut-être qu'il va y avoir des négociations pour la paix (ce qui serait logique) et qu'au niveau personnel vous aurez aussi d'importantes discussions à mener. Le tout annonçant une redistribution des pouvoirs dans l'ordre mondial ou dans votre ordre à vous.

Taureau

La nouvelle Lune étant conjointe à Mercure, vous assisterez à des conversations où les désaccords seront nombreux, ce qui heurtera votre sensibilité : vous fuyez généralement les confrontations, les conflits, mais comme vous ne pourrez en aucun cas ignorer cette nouvelle Lune, vous serez bien obligé de rester juste spectateur de ce qu'il se passera. Et, malgré votre désir de ne pas vous en mêlez, vous en aurez quand même des échos.

Gémeaux

La lunaison de ce mardi est très intéressante pour votre 1er décan, stimulé par le Soleil, la Lune et Mercure regroupés au début du Bélier. Cela indique que vous avez une pêche d'enfer, en dépit de la dissonance de Saturne. Mais peut-être qu'un obstacle vous stimule et vous donne envie de le dépasser, de ne pas le laisser vous atteindre ? En tout cas, n'hésitez pas à demander de l'aide si besoin, vous devriez l'obtenir.

Cancer

La Lune rejoint la conjonction Soleil/Mercure et cela forme une nouvelle Lune très dynamique en Bélier. Un peu trop dynamique peut-être, il peut y avoir de l'agressivité, du conflit, de la polémique autour d'un sujet. Votre rôle, normalement, devrait être de réguler les excès commis par vos proches, de ne pas jeter de l'huile sur le feu. Toutefois, cela peut correspondre aussi à une volonté de certains pays de discuter d'un processus de paix...

Lion

Une nouvelle Lune très positive pour vous, si vous êtes du 1er décan et en dépit de la dissonance de Pluton. Cependant, c'est peut-être sur le plan international que la lunaison peut avoir un sens et être interprétée comme un temps de discussions-négociations pour trouver un terrain d'entente. Sur le plan personnel, il semble que vous serez en position de force face à vos interlocuteurs, même s'ils sont agressifs.

Vierge

Vous pourriez être plongé dans le doute avec cette nouvelle Lune ! En effet, elle favorise l'hésitation face à un choix à faire, ou une décision à prendre. Or, le secteur éclairé par la lunaison (le 8e) est précisément celui du doute. Mais, sur un plan plus concret, ce secteur parle aussi d'argent, de crédit, d'emprunt, une situation financière qui peut demander de réfléchir, de discuter, de négocier. Une vente en vue, pour certains ?

Balance

Plus que pour d'autres, la nouvelle Lune accentue votre tendance naturelle à hésiter, à ne pas savoir quelle décision prendre. Demander leur avis à vos proches ne fera qu'accentuer votre indécision car ils auront des idées différentes des vôtres. Cela concerne surtout le 1er décan qui peut cependant voir là l'occasion de s'affirmer et surtout d'affirmer son pouvoir. Celui que Pluton va vous octroyer pendant plusieurs années.

Scorpion

La nouvelle Lune, conjointe à Mercure, se forme dans votre secteur du quotidien, qui gère votre travail et votre forme. Cette NL est très dynamique, il est donc possible que vous vous défendiez contre un collègue qui veut avoir le dessus sur vous, ou contre un gros rhume qui vous handicape, voire une simple indigestion. Dans toute situation prenez soin de vous, écoutez-vous et ne vous forcez à rien.

Sagittaire

Aujourd'hui encore, la conjoncture est excellente pour vous car la nouvelle Lune ne vous envoie que des bons influx ! Elle dit qu'une courte période vous permettra d'ouvrir des pourparlers avec quelqu'un, un/e concurrent/e, ou avec un éventuel employeur dans le domaine du sport. Pour certains, il pourrait être question d'une compétition ou vous devez mettre toute votre énergie pour remporter une victoire qui semble être acquise.

Capricorne

Vous êtes dans la même ambiance depuis quelques jours, mais elle sera accentuée par la nouvelle Lune d'aujourd'hui, conjointe à Mercure. C'est le bon moment pour entamer une discussion en famille, ou dans votre clan professionnel, afin de définir les objectifs à venir. Pour l'instant vous n'y voyez peut-être pas très clair, vous n'avez pas encore choisi la direction à prendre, mais cette nouvelle Lune devrait vous y inciter.

Verseau

C'est une nouvelle Lune passionnée qui aura un impact pendant quelques jours. Apparemment, vous serez très intéressé et stimulé par des événements qui ont lieu autour de vous, dans votre entourage, ou plus loin. Dans ce cas, ce sont les informations que vous lirez ou entendrez qui feront travailler vos petites cellules grises. Vous aurez besoin d'exprimer les idées qui vous viennent et de donner votre avis, un avis très tranché apparemment !

Poissons

Nous en parlons depuis plusieurs jours, le bélier est à l'honneur et avec lui ce sont les questions d'argent, de possession qui sont au premier plan. Et encore plus aujourd'hui puisque c'est la nouvelle Lune (à 18h24 précises). Peut-être avez-vous, comme je vous l'ai dit hier, un important achat ou investissement à faire et sous l'influence dynamique de cette nouvelle Lune vous aurez envie de vous lancer. Mais gare à Saturne, 1er décan, elle vous dit d'être sage.

