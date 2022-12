L'horoscope du mardi 20 décembre 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Soit vous allez avoir une chance insolente et vous en remontrerez à tout le monde, quitte à paraître un peu méprisant, soit au contraire vous aurez des adversaires à affronter, et certains auront même l'administration dans leur collimateur. Avec Jupiter, une planète double, c'est grâce ou disgrâce. Vous pouvez vous faire une belle réputation, tout comme vous pouvez la perdre.

Taureau

Jupiter va rapidement traverser le Bélier, votre 12ème et dernier secteur, celui qui indique que vous préparez quelque chose en silence, sans en parler. Mais ce sera le contraire quand Jupiter arrivera chez vous au mois de mai : vous serez soudain mis en avant, les projecteurs seront braqués sur vous et vous serez plus productif que jamais. Surtout né avant le 8 mai.

Gémeaux

Si Jupiter vous avait apporté du nouveau au printemps dernier, un changement de cap dans votre vie, vous allez certainement être encore une fois confronté à un ou des imprévus. Positifs ou négatifs selon votre thème natal. Il peut également y avoir un nouveau projet dans l'air, tout comme vous pouvez également vous faire une relation qui prendra de l'importance au fil du temps.

Cancer

Soit Jupiter en Bélier peut représenter une réussite, quelque chose qui dope votre ambition et vous donne envie d'en faire encore plus, soit vous risquez d'avoir affaire à la justice ou à l'administration. Mais si vous êtes du 1er décan, vous êtes pratiquement au bout de vos peines (ça a commencé en mai dernier). 2e décan, vous expérimenterez Jupiter après le 20 février, 3ème après le 4 avril.

Lion

La chance, les opportunités, les ouvertures sont au rendez-vous du transit de Jupiter en Bélier, 1er décan pour l'instant. La planète vous a déjà regardé en mai-juin et juillet, elle réitère jusqu'au 20 février et peut aussi vous faire faire un beau voyage. Votre renommée pourrait également s'étendre. 2e décan, du 20 février au 4 avril, 3e décan du 4 avril au 16 mai.

Vierge

Comme au printemps dernier, Jupiter va occuper votre secteur financier et il est possible que vous ayez quelque chose à vendre, ou que vous deviez faire appel à la justice pour qu'on vous rembourse une somme qu'on vous doit. Cela dit, il peut aussi, comme je vous l'ai déjà dit, être question d'un héritage, d'une donation ou même parfois d'un dédommagement, d'une aide de l'État.

Balance

Votre secteur des unions et associations, qui a déjà reçu Jupiter au printemps, est de nouveau sollicité par cette planète. Un nouveau contrat, un nouveau partenaire ou partenariat ? En tout cas, vous vous sentirez plus fort, mieux épaulé, et cela vous incitera à aller de l'avant sans crainte. 1er décan jusqu'au 20 février, 2ème décan du 20 février au 4 avril, 3e décan du 4 avril au 16 mai.

Scorpion

Le maître de vos finances occupera votre secteur du travail et des activités quotidiennes, on peut en déduire que votre travail ou vos occupations vous rapporteront davantage, 1er décan pour le moment. Mais on ne peut pas passer sous silence le côté un peu pervers de Jupiter qui promet et ne tient pas toujours ses promesses. Soyez également attentif à ne pas trop dépenser

Sagittaire

1er décan pour l'instant et jusqu'au 20 février : fourbissez vos armes, vous allez pouvoir attaquer, autant dans le positif que dans le négatif. C'est-à-dire : prendre une importante décision, démarrer une activité, entamer un procès (si ce n'est déjà fait). Beaucoup d'entre vous pourront développer leur travail, leur business s'ils sont indépendants. Un conseil : soyez en règle avec l'administration.



Capricorne

Le retour de Jupiter en Bélier vous permettra de remettre de l'ordre chez vous, en famille pour beaucoup, et peut-être dans la maison pour ceux qui ont fait des travaux ou qui ont déménagé. Et si ce n'est pas encore fait, vous allez peut-être pouvoir trouver l'endroit que vous cherchez depuis des mois, à moins que la famille ne s'agrandisse. S'il y a litige entre frères et soeurs, il pourra se régler.

Verseau

Vos atouts de communiquant seront mis en avant par Jupiter, vous aurez un côté sympathique, habile aussi, qui attirera les autres. Les propositions s'enchaineront. Il se pourrait d'ailleurs qu'on vous offre un job supplémentaire, quelque chose d'intéressant, d'amusant et qui vous rapportera. Cela dit, cela peut aussi être le bon moment pour sortir quelque chose (1er décan jusqu'au 20 février).

Poissons

Même si Jupiter vous quitte pour 12 ans, elle reste proche de vous et peut se montrer très généreuse. Cela dit, vous en aurez besoin, de sa générosité, surtout côté finances, car vous serez nombreux à avoir envie de vous offrir quelque chose, ou à avoir une grosse facture à payer. Il vous faudra probablement de l'aide dans les deux cas, et grâce à Jupiter vous la trouverez.

