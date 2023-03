L'horoscope du mardi 15 mars 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

La dissonance entre Lune et Saturne qui marque ce mardi est positive pour les signes de Feu comme le vôtre. En fait, les deux astres sont en harmonie avec vous et il est possible que vous vous sentiez plus fort, moralement, que ceux qui vous entourent. Cela ne durera que quelques heures, mais ce sera confortable pour vous de vous sentir en possession de tous vos moyens. D'autant plus que le Soleil n'est pas loin de votre signe.

Taureau

Plus que d'autres, vous serez sensibles à la dissonance entre Lune et Saturne qui vous mettra, pour quelques heures, le moral dans les chaussettes. Vous serez peut-être directement concerné par un sentiment de perte ou d'abandon, mais la situation générale du pays, ce qui s'y dit et ce que vous en pensez peut également avoir un effet un peu déprimant sur vous. Vous êtes très sensible en ce moment !

Gémeaux

Pour vous aussi, la Lune et Saturne sont bien disposées, même si elles s'opposent entre elles et provoquent des émotions que vous préféreriez ne pas ressentir. Mais vous saurez parfaitement vous débarrasser de la mauvaise impression qu'elles provoqueront. Peut-être ferez-vous des plaisanteries, ou que vous serez plus positif que ceux qui vous entourent et que vous ferez tout pour qu'ils le soient aussi.

Cancer

Pour vous, avec la dissonance Lune/Saturne, c'est plutôt un sentiment de privation qui risque de dominer, soit parce que vous serez raisonnable et vous refuserez quelque chose dont vous avez envie, soit parce qu'on ne vous donnera pas ce qu'on vous a promis. C'est probablement d'argent dont il sera question, vous n'aurez pas le droit ou la possibilité de dépenser ce que vous voulez.

Lion

Chez vous, la Lune s'oppose à Saturne et vous serez tous un peu démotivés par une impression de stagnation ou tout simplement, vous aurez un sentiment de tristesse qui ne durera pas. Certains du 3e décan ayant de bonnes raisons d'être tristes, alors que pour les autres c'est une situation qui n'est pas personnelle qui peut les toucher émotionnellement ; ils feront tout pour contrôler ces émotions.

Vierge

Essayez de ne pas vous laisser aller à un sentiment négatif de dévalorisation de soi. Mais vous pouvez aussi tenter de combattre une timidité excessive et qui vous empêche de vous imposer au milieu des autres, alors que vous avez toutes les qualités pour le faire. C'est très probablement dans le milieu du travail que vous aurez cette mauvaise impression, qui ne peut être que le fruit de votre éducation.

Balance

Vous faites partie de ceux qui n'auront pas à se plaindre de la dissonance Lune/Saturne ; elle vous incitera certes à être plus réservé que d'habitude, à être un peu moins dans le partage, mais ça ne sera que pendant quelques heures ! Peut-être qu'un projet sera reporté et que c'est la raison pour laquelle vous ne serez pas au top, un espoir s'étant envolé. Mais ça reviendra très vite à la normale.

Scorpion

L'opposition Lune/Saturne, active aujourd'hui, ne vous plaira pas. En réalité, c'est vous qui ne vous plairez pas à vous-même et même si cela ne dure pas, cela vous laissera une impression désagréable. Parce que déjà, Saturne est en dissonance avec vous depuis quelque temps et que vous avez une mauvaise image de vous. Pas tout le temps, mais quand Saturne est activée, comme elle l'est aujourd'hui.

Sagittaire

La conjoncture ne devrait pas trop vous toucher, c'est juste que vous serez un peu moins enthousiaste que d'habitude et que vous aurez tendance à vous faire la morale vous-même. Ou, pour certains, à écouter un proche vous faire des remarques un peu désagréables sur votre façon de vous exprimer et tenter de vous culpabiliser, peut-être parce qu'il/elle estimera que vous avez dépassé les bornes.

Capricorne

L'opposition entre la Lune et Saturne se fait sur vos secteurs financiers ; il sera donc question, encore une fois, de votre argent et du fait que vous devez faire des économies. Mais vous pouvez aussi avoir un sentiment un peu irrationnel de manquer, ou que vous allez manquer parce qu'un proche vous demande de l'aide et que vous ne pouvez pas faire autrement que de lui répondre positivement.

Verseau

Saturne étant chez vous, son opposition à la Lune vous incitera à contrôler vos émotions en toute situation, c'est-à-dire à ne pas montrer ce que vous ressentez. Que vous ayez raison ou non, il y a un juste milieu entre tout étaler sur la place publique et tout garder à l'intérieur. Ni l'un, ni l'autre ne sont des bonnes choses. Il faudra arriver à faire comprendre subtilement aux autres ce que vous ressentez.

Poissons

Ambiance un peu tristounette aujourd'hui, à cause de l'opposition entre Lune et Saturne. Vous aurez l'impression que personne n'a besoin de vous. Mais ne prenez pas une humeur passagère trop à coeur, ce sont vraiment des états d'âme auxquels vous ne devez pas accorder d'importance. Cela dit, certains ne se sentiront pas au top de leur forme physique, peut-être à cause d'une douleur quelque part.

