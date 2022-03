L'horoscope du samedi 12 mars

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vous ne serez pas d'humeur égale : un moment sera joyeux et le suivant sera replié sur vous-même. Ce sera dû à un souci qui n'a d'importance que dans votre imagination. Ne croyez pas aux images qui vous viennent, c'est du roman (2e décan). 3e décan, vous aussi vous risquez de ne pas être dans le réel et de vous imaginer toutes les maladies possibles. 1er décan, vous êtes entier et passionné.

Taureau

Tout ne sera que douceur amicale pour le 3e décan, qui a pu se rapprocher d'un groupe avec lequel il se sent en harmonie et qui lui permet de s'épanouir. 2e décan, d'intéressantes connexions avec vos proches, mais elles ne seront pas toutes faciles, il faudra probablement vous adapter à des personnes différentes de vous. 1er décan, Vénus et Mars ne facilitent peut-être pas votre vie sentimentale.

Gémeaux

Offrez-vous un petit plaisir aujourd'hui - une gourmandise, un resto, un câlin - faites selon vos désirs et vos moyens, mais il est impératif que vous ayez du plaisir. Notamment, 2e décan. 3e décan, attention aux embrouilles ces jours-ci, aux fautes d'inattention et aux oublis en tout genre, en particulier ce week-end. 1er décan, vous avez toujours des influx qui vous emmènent à vous emballer.

Cancer

Au tour du 2e décan de recevoir la Lune et son bon aspect avec Jupiter : vous aurez tendance à voir un peu trop grand ou à être vraiment très optimiste. Mais l'est-on jamais assez ? À vous de voir si cela vous sert ou dessert. 3e décan, le Soleil et Neptune accentuent votre volonté de diffuser des idées qui vous semblent justes et généreuses. 1er décan, une situation liée à la jalousie vous contrarie.

Lion

Votre instinct vous dit qu'il faudrait vous reposer, essayer de vous ressourcer, mais votre désir ne va pas dans le même sens, votre sens des réalités non plus. Il y a probablement une petite crise à régler, 1er décan, et ça ne peut attendre. 2e décan, pour vous il y a des tracasseries du côté de l'argent, mais plus pour très longtemps. 3e décan, s'il vous plaît, mettez votre comptabilité à jour.

Vierge

Un bon aspect Lune/Jupiter vous incitera à faire des projets, un surtout et qui peut comporter à terme d'énormes avantages en termes de liberté, 2e décan. Je vous en ai souvent parlé, mais il faut foncer, l'aspect est bientôt terminé. 3e décan, ne vous laissez pas manipuler ni influencer par les autres, et surtout pas ces jours-ci. Restez sur la réserve. 1er décan, en bisbille avec un collègue ou un soignant ?

Balance

Il se peut que vous ayez une obligation à respecter aujourd'hui ou demain, vous occuper de quelqu'un, organiser quelque chose pour vos enfants, bref, pas de repos en vue. En tout cas pour le 2e décan. En revanche, pour le 3e, vous pouvez lâcher prise et vous autoriser à ne rien faire, cela fera travailler votre imaginaire et votre créativité. 1er décan, est-ce que l'amour ne vous serait pas tombé dessus ?

Scorpion

3e décan, c'est contradictoire : d'un côté Neptune vous fait rêver, vous voit amoureux ; de l'autre Saturne vous incite à culpabiliser et à ne rien vous autoriser. Il est possible que vous n'ayez pas le choix et que vous soyez obligé de renoncer à ce qui fait votre plaisir. 1er décan, ça pourrait être tendu en famille, avec un parent. 2e décan, des remous internes vous secouent, mais cela vous oblige à évoluer.

Sagittaire

Il y a une situation un peu confuse pour le 3e décan, mais vous avez près de vous quelqu'un de bon sens et qui vous donne des conseils... qui vous déplaisent. Parce qu'on vous dit d'être raisonnable, de ne pas continuer à vous laisser aller. 2e décan, d'ici le 26, vous devriez avoir réglé le problème administratif qui vous préoccupe. 1er décan, un petit flirt semble vous mettre dans tous vos états.

Capricorne

Si vous êtes invité à une fête, ne refusez surtout pas. Pensez aux rencontres qui vous attendent et surtout aux échanges enrichissants que vous pourrez faire. Il se peut aussi que vous ayez prévu une activité en groupe, sportive ou culturelle (2e décan). 1er décan, vous hésitez à faire une dépense, mais de toute manière vous y serez obligé. 3e décan, respirez ! Détendez-vous, ne vous posez aucune question.

Verseau

Grosse dispute ou coup de foudre sidérant, on ne sait toujours pas ce qui l'emporte mais en tout cas ce qui se passe vous met dans tous vos états, 1er décan. Il y a peut-être aussi, pour certains, une histoire d'argent. 2e décan, le plaisir est au rendez-vous de ce samedi, créez des occasions d'en éprouver avec vos proches ou tout seul en étant gourmand. 3e décan, surveillez vos dépenses ces jours-ci.

Poissons

C'est un bon week-end pour la plupart d'entre vous, la Lune est en phase avec Jupiter, 2e décan. D'agréables moments, peut-être amoureux, vous attendent. Si vous avez des enfants, ils seront également une source de joie. 3e décan, le Soleil et Neptune pourraient vous donner l'impression de vivre un rêve, mais gardez les pieds sur terre. 1er décan, vos amours restent virtuels pour l'instant.