L'horoscope du vendredi 11 mars

Bélier

1er décan, vous êtes toujours sous l'influence excitante de Vénus et de Mars, des événements imprévus, des rencontres, des projets sont au programme, et surtout de l'amitié. Celle-ci pourrait vous être très utile, à moins que ça ne soit vous qui aidiez un ami. 2e décan, vos revenus sont instables, probablement parce que vous démarrez quelque chose. 3e décan, au contraire, vous restez très stable.

Taureau

C'est une bonne journée pour prendre des rendez-vous, établir le contact avec quelqu'un ou même pour effectuer une démarche qui nécessitera un petit déplacement. 1er décan surtout. 2e décan, né après le 7 mai, vous vous êtes fait un ami, ou vous avez rencontré quelqu'un qui vous sert de guide ou de coach. 3e décan, hélas Saturne risque de nuire à votre vie professionnelle (jusqu'au 5 juin).

Gémeaux

Vous aurez besoin de compenser une petite déconvenue, l'un de vos proches vous ayant fait une critique que vous trouvez injustifiée. Mais remettez-vous tout de même en question un instant, on ne sait jamais, ça peut vous aider, 1er décan. 2e décan, né après le 6 juin, c'est une vraie injustice que vous devez affronter. 3e décan, né autour du 13 juin, quelqu'un vous attire mais vous n'êtes pas libre.

Cancer

La Lune va traverser votre 1er décan, et comme tous les mois vous serez plus sensible ; toutefois, en période Poissons et vu qu'elle est en harmonie avec Mercure, vous entendrez peut-être des paroles plaisantes et réconfortantes. 2e décan, ne reculez pas devant la possibilité de prendre votre indépendance, il est temps de vous débarrasser de vos chaînes. 3e décan, croyez en vous-même.

Lion

Vous aurez un flair, un feeling particulier aujourd'hui, vous sentirez ce que les autres n'osent pas vous dire ou ce qu'ils vous cachent volontairement. Ce sera vraiment un atout dans vos échanges du jour, 1er décan surtout. 2e décan, avec Uranus tout bouge, vos bases ne sont plus solides pour le moment. 3e décan, vous qui ne doutez jamais, vous êtes dans une phase d'incertitude. Rien n'est sûr.

Vierge

Une journée amicale. 1er décan, vous aurez des nouvelles de quelqu'un que vous appréciez et qui fait presque partie de la famille. Mais il est aussi possible que vous rendiez service à un ami, ce qui fera plus plaisir à vous qu'à l'autre ! 2e décan, il faut prendre des libertés et affirmer vos opinions, même si elles choquent. 3e décan, méfiez-vous de tout ce qui brille, des belles apparences...

Balance

Prenez la vie comme elle vient, 1er décan, profitez de l'instant présent et s'il ne vous plaît pas, essayez d'y trouver malgré tout quelque chose de positif. Il n'y a aucune raison pour vous d'être pessimiste en ce moment, bien au contraire. 2e décan, libérez-vous de cet excès de sens des responsabilités qui vous gâche la vie. 3e décan, vous êtes en train de construire du solide (jusqu'en juin).

Scorpion

C'est une bonne journée pour voir plus loin et plus grand. Autorisez-vous à rêver, les astres vous sont favorables, en tout cas 1er et 2e décan. 2e décan, certes, Uranus vous oblige à changer d'attitude ou... de partenaire, mais en même temps Jupiter parsème votre quotidien de petits plaisirs. En revanche, 3e décan, le début de la dissonance de Saturne vous coince ; vous avez mal quelque part ?

Sagittaire

En général, vous faites confiance aux autres, mais certaines expériences récentes vous ont ouvert les yeux sur les manipulations dont ils sont capables. Aujourd'hui, vous serez en tout cas plus méfiant et en alerte que d'habitude, surtout 1er décan. 2e décan, né après le 8 décembre, n'oubliez plus jamais l'administration car elle, elle ne nous oublie jamais. 3e décan, ne faites pas de choix, ce n'est pas le bon moment.

Capricorne

Vous serez sensible aux états d'âme des autres, il se pourrait même que vous en soyez perturbé, aussi protégez-vous. Mais sans pour autant vous isoler : expliquez à ceux qui se plaignent ou vous racontent d'horribles histoires que cela vous perturbe (1er décan). 3e décan, le Soleil et Neptune sont en phase avec vous et accentuent votre empathie, ce qui vous empêche de vous protéger.

Verseau

3e décan, la conjonction du Soleil et de Neptune s'est mise en place, il se peut que l'argent vous file entre les doigts ou qu'au contraire il rentre très facilement. Certains pourraient même toucher une grosse somme qu'ils n'attendaient pas. 2e décan, prenez des mesures pour vous établir un plan B dans votre boulot. 1er décan, avec Mercure en Poissons, vous êtes plus habile que les autres.

Poissons

La Lune et Mercure étant bien reliées, vous passerez une excellente journée, propice à vos échanges. En outre, vous pourriez être fier de l'une de vos créations ou même de l'un de vos enfants (1er décan). 2e décan, avec Uranus dans votre poche, vous faites des expériences nouvelles qui vous ouvrent des horizons. 3e décan, cette année, il faut rester lucide et bien canaliser votre imagination.