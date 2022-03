L'horoscope du dimanche 13 mars 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Dans votre signe d'ombre, la paire Soleil/Neptune peut être totalement inefficace, comme elle peut donner des ailes à votre imagination. Laissez-la s'envoler ! Ce n'est pas souvent que je vous le conseille, mais d'abord c'est dimanche et ensuite vous avez suffisamment les pieds sur terre. D'ailleurs, des études ont démontré que se servir de son imagination était bon pour la santé mentale, n'hésitez pas.

Taureau

On a tendance à se faire des illusions avec une conjonction Soleil/Neptune. Mais vous ne vous en ferez pas, vous vous demanderez juste si vous êtes dans la réalité. En effet, 3e décan, vous pourriez avoir l'impression qu'une situation ou quelqu'un est idéal. 2e décan, Jupiter répare les méchancetés que Saturne a pu vous faire et vous donne l'occasion de renouer avec une vie relationnelle plus agréable.

Gémeaux

Plus que d'autres, vous serez sensible à la rencontre Soleil/Neptune qui ajoutera de l'instabilité à ce qui était déjà instable. Vous ne vous sentez pas en sécurité, matérielle ou morale. Et c'est pourtant ce à quoi vous semblez aspirer, comme nous l'indique le bon aspect de Saturne qui démarre. Pendant un an, vous allez pouvoir prendre du recul et faire ce qu'il faut pour vous créer des bases solides.

Cancer

Le Soleil et Neptune créent un climat extrêmement positif, grâce à de nouveaux centres d'intérêt qui vous ouvrent l'esprit sur le monde et pas seulement le vôtre. 3e décan, le spirituel peut aussi prendre plus d'importance sous cette conjoncture. 2e décan, Neptune a terminé son transit, mais de son passage, il vous reste beaucoup d'intuition, et une empathie que vous avez développée au fil du temps.

Lion

Neptune occupant votre secteur financier, sa conjonction avec le Soleil met l'accent sur les mauvais choix que vous avez pu faire dans ce domaine. Cela dit, il est possible qu'on vous ait poussé dans une mauvaise direction, sans que vous vous en rendiez compte, 3e décan. Toutefois, il n'est pas impossible aussi qu'au contraire, vous gagniez mieux votre vie cette année que les précédentes.

Vierge

La conjonction Soleil/Neptune a lieu face à votre 3e décan, qui vit une relation dans le flou le plus total. Elle ne semble pas être solide, ou être dévalorisante. Il se peut en effet que l'attitude de l'autre vous laisse croire que vous êtes nul/le ! Peut-être que vous vous demandez si l'autre est si toxique que ça, mais vous en aurez une preuve indiscutable à partir de la fin du mois, avec l'opposition de Jupiter.

Balance

C'est votre secteur du travail qui est impacté par l'association du Soleil et de Neptune. Vous considérez probablement que vous en avez trop en ce moment et vous avez l'impression d'être débordé, 3e décan. Et ce sera le cas jusqu'en mai. Pour les autres Balance, attention à ne pas vous jouer le malade imaginaire pour vous tout seul. Vous aurez en effet tendance à avoir toutes les maladies !

Scorpion

La conjonction du Soleil et de Neptune est positive pour vous, elle accentue votre empathie et votre désir d'aider les autres. Mais elle peut aussi gonfler votre ego et vous donner le sentiment que vous êtes en droit d'être admiré, félicité, reconnu pour ce que vous avez fait, ou pour votre talent (3e décan). C'est peut-être vrai ! Pour les autres, l'amour peut vous dilater le coeur, comme il peut être le fruit de votre imagination.

Sagittaire

En dissonance avec vous, le Soleil et Neptune peuvent vous inciter à vous sous-estimer, ou à sous-estimer quelqu'un de votre famille. Méfiez-vous de vos impressions... Vous risquez bel et bien de vous tromper, de ne pas voir la personne en question telle qu'elle est ; 3e décan, surtout. Toutefois, les autres décans en auront certainement des échos et doivent se méfier d'une erreur de jugement.

Capricorne

Une bonne conjoncture pour vous, cette association Soleil/Neptune, elle vous oblige d'une certaine manière à être moins rationnel, ce dont vous avez besoin. Tout le signe sera sensible à cet aspect (Neptune est l'astre de l'universel). A un moment ou à un autre elle a joué ou va jouer un rôle important dans un changement notable qui invite à la détente, à être moins acccro aux responsabilités.

Verseau

En ce qui vous concerne, la conjonction de l'astre du jour et de Neptune s'est formée dans votre secteur d'argent. Alors, il coule à flots ou il a disparu ? Et parfois mystérieusement... Vous avez dépensé sans vous en rendre compte, ou alors quelqu'un vous a escroqué, cela arrive. Mais en restant positif, on peut très bien imaginer que l'argent arrive en masse, Neptune représentant l'illimité !

Poissons

Le Soleil est en exacte conjonction avec Neptune, dans votre 3e décan. Alors attention à ne pas vous dévaloriser ou vous croire victime d'un mauvais sort. Certains seront au contraire dans des rêves de gloire totalement utopiques. 1er décan, Mercure est aussi chez vous et donne de l'importance à une sorte de pensée magique. Ne croyez que ce que vos yeux voient, ou ce que vous pouvez toucher.