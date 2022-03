L'horoscope du jeudi 10 mars 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Mercure en Poissons n'est pas dans sa meilleure position en ce qui vous concerne. Vous serez plus distrait que d'habitude, vous oublierez des trucs, votre téléphone, un rendez-vous, etc. Mais vous serez créatif, vous aurez des idées, parfois utopiques, parfois très généreuses, et votre façon de communiquer risque d'être un peu brouillon. Une demi-journée pour chacun, 1er décan jusqu'au 16.

Taureau

C'est une bonne configuration pour vous, dommage qu'elle soit si rapide et que Mercure ne forme aucun aspect intéressant. Un contact, un échange ou un rendez-vous amical sont au programme, 1er décan d'ici le 16. Puis ce sera au tour du 2ème, avec une harmonie entre Mercure et Uranus la semaine prochaine. Ça commencera pour le 3ème le lundi 21, avec sa conjonction à Neptune (nous en reparlerons).

Gémeaux

Mercure se trouve à présent en Poissons, votre secteur professionnel. Il se peut que vous ayez un important rendez-vous dans les tuyaux ou une démarche à entreprendre. Ce sera quelque chose de simple, mais vous lui donnerez une importance qu'elle n'a peut-être pas. Toutefois, si vous avez rendez-vous pour du boulot, vous aurez raison de le prendre au sérieux et de vous présenter comme étant sérieux !

Cancer

Mercure est en bonne position en Poissons (1er décan jusqu'au 16), elle dynamise votre imagination, votre machine à fabriquer du rêve, le problème étant qu'il faudra quand même garder les pieds sur terre si vous ne voulez pas être à côté de la plaque. 1er décan, vous avez Mercure jusqu'au 16 (une demi-journée chacun) et une démarche à caractère officiel peut également être dans votre actualité.

Lion

La planète des contacts et des échanges occupe les Poissons (1er décan jusqu'au 16) et active votre intuition. Sachez que lorsque vous rencontrerez quelqu'un, votre première impression sera la bonne et si vous sentez que vous doutez, ne lui faites aucune confiance. Une histoire d'argent risque aussi de vous préoccuper, de l'argent que l'on vous doit pour les uns, ou que vous devez pour les autres.

Vierge

Mercure s'oppose à vous à présent et vous invite à faire des compromis, à vous montrer conciliant et à l'écoute des autres. Il est possible qu'on vous fasse une proposition et que vous hésitiez ; vous ne serez en tout cas pas sûr de vous et de vos idées, mais il se trouve que l'un de vos proches est de bon conseil et que vous avez intérêt à faire appel à lui/elle. 1e décan, vous avez jusqu'au 16.

Balance

C'est votre secteur du travail et du quotidien qui est à présent éclairé par Mercure, le Soleil, Jupiter et Neptune. 4 planètes, c'est beaucoup pour un seul secteur et cela donne à réfléchir, autant pour vous que pour l'astrologue. Avez-vous tout mis dans un boulot, dans un projet et vous rêvez d'une belle réussite ? Mais vous pouvez aussi être encore en pleine phase de création et avoir mille idées.

Scorpion

Vous aurez droit à de bons influx de Mercure (1er décan jusqu'au 16), c'est-à-dire que vous serez content de vous et on vous fera des compliments pour quelque chose que vous avez accompli. Vos échanges seront des plus agréables, vous vous entendrez bien avec ceux que vous côtoierez et il n'y aura pas de sujet de discorde à venir. Soyez à l'écoute de vos intuitions et vous serez le plus fort de tous.

Sagittaire

Contrairement à d'autres, vous n'apprécierez pas trop Mercure en Poissons parce que votre vision et votre sens critique seront brouillés par vos émotions. Celles-ci vous perturberont et cela se verra dans votre manière de vous exprimer qui ne sera pas aussi précise et pointue que d'habitude. Par ailleurs, quelqu'un de la famille avec qui vous aviez pris des distances pourrait se manifester.

Capricorne

Avec Mercure en Poissons, vous vous exprimerez plus facilement, je ne dis pas que vous serez un moulin à paroles, mais vous direz pile ce qu'il faut au bon moment. Vous "sentirez" ce qu'il faut dire et plus vous écouterez vos petites voix intérieures, plus vous surprendrez vos interlocuteurs par la justesse de vos analyses. Profitez-en, cela durera jusqu'au 16 pour tout le 1er décan.

Verseau

Mercure vous quitte pour votre voisin Poissons, il sera donc question d'argent, que vous y pensiez beaucoup ou que vous en receviez parce que vos affaires marchent bien. Et si vous tentez votre chance au jeu, on ne sait jamais... Mercure sera très généreuse lors de sa rencontre avec Jupiter, c'est-à-dire autour du 21, la conjonction étant exacte ce jour-là, surtout pour ceux nés autour du 7 février.

Poissons

Mercure entre dans votre signe et va accentuer votre curiosité, optimiser vos centres d'intérêt et vous inciter à communiquer davantage, à créer de nouvelles connexions avec les autres. Vous serez sympathique, très intuitif, on aura envie de mieux vous connaître et vous-même serez ouvert à l'inconnu. 1er décan, jusqu'au 16 mars : Mercure est rapide, ce sera donc l'affaire d'une demi-journée.