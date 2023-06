L'horoscope du mardi 14 juin 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Une pleine Lune plutôt joyeuse, qui peut correspondre à une situation amusante, qui booste votre curiosité et en même temps elle vous aide à oublier ce qui ne va pas et qui peut nous toucher tous. Tout le monde ressent cette dissonance de Neptune, chacun à sa manière peut éprouver une forme de confusion ou d'incertitude.

Taureau

La pleine Lune peut vous voir très hésitant à propos d'un prêt, d'un investissement, de quelque chose qui peut autant être important que mineur. En tout cas, vous y pensez un peu trop et cela ne peut qu'ajouter à votre incertitude. Demandez plutôt conseil à quelqu'un de spécialisé ; vous pourrez faire confiance à cette personne.

Gémeaux

Le Soleil et la Lune s'opposent et son en mauvais termes avec Neptune. 3e décan, difficile d'y voir clair sous cette conjoncture et surtout de prendre une décision, quelle qu'elle soit. Vous pouvez aussi avoir l'impression que vous n'en aurez jamais terminé avec une situation qui vous empêche de (re)trouver votre équilibre.

Cancer

La pleine Lune est, la plupart du temps, liée à une prise de conscience ou à un éclairage différent sur une situation. Toutefois, quand elle oppose Gémeaux et Sagittaire, il s'agit plutôt pour vous d'une indécision, d'une difficulté à faire un choix. Mais il peut s'agir d'un choix mineur, que vous pouvez remettre à plus tard.

Lion

Vous serez plutôt satisfait de la conjoncture, elle vous offre une opportunité, 3e décan, par le biais d'un ami ou d'une simple relation. Cependant, il n'est pas sûr que vous ayez envie de ce qu'on vous propose, l'opposition que Saturne vous envoie peut en effet créer un obstacle lié à la distance, ou au temps. Ne décidez pas seul, parlez-en.

Vierge

En dissonance avec Neptune, la pleine Lune s'adresse au 3e décan et surtout à ceux qui ont un problème relationnel ; il est temps de prendre conscience de votre pouvoir, face au pouvoir que l'autre exerce sur vous. Vous n'êtes pas forcément en position de faiblesse, et vous pouvez décider d'agir autrement, de penser à vous.

Balance

Une agréable pleine Lune pour vous, il est possible que vous ou l'un de vous enfant passiez des examens cette semaine et vous aurez droit à un petit facteur chance. Le hasard sera de votre côté (3e décan). Ne gâchez pas ce que la vie vous offre en vous disant que vous n'y arriverez pas, en ne vous faisant pas confiance. Vous auriez tort.

Scorpion

Une question d'argent est mise au premier plan par la pleine Lune. Vous avez peut-être un choix à faire à propos d'une somme qu'on vous a proposée si vous vendez un bien, ou du prix que vous allez offrir si vous êtes acheteur. A moins que vous ne soyez dans le doute à propos d'un placement, un doute qui vous paralyse.

Sagittaire

La Lune est chez vous, le Soleil est en face en Gémeaux. Cette pleine Lune vous concerne directement 3e décan et peut vous inciter à être plus raisonnable que d'habitude parce que vous avez compris que vous étiez dépendant de quelque chose ou de quelqu'un et qu'il fallait que cela change. Vous aurez des chances la semaine prochaine.

Capricorne

Le travail, la forme semblent concernés par une pleine Lune un peu laborieuse et qui indique que vous êtes face à un dilemme : votre boulot vous intéresse moins, ou on vous dévalorise en vous confiant des tâches qui ne sont pas intéressantes. Par ailleurs, certains d'entre vous ne sont pas en forme, ils ont une douleur quelque part.

Verseau

Nous parlions de compliments hier, eh bien il y en a encore aujourd'hui, c'est en tout cas ce que dit la pleine Lune. Vous vous sentirez apprécié, adoubé, alors que Saturne est chez vous et que, normalement, c'est plutôt démoralisant. Mais il se passe quelque chose qui indique que le succès tant attendu peut être là.

Poissons

Avec cette pleine Lune, vous avez encore une fois la possibilité de sortir d'une situation confuse, ou en tout cas de trouver un début de solution à cette situation qui touche surtout le 3e décan. Un processus s'est mis en route, qui a pour but de vous ouvrir les yeux sur un schéma répétitif. La précédente dissonance de Neptune date de 1981-82.

