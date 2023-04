L'horoscope du mardi 12 avril 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

La Lune en Vierge s'oppose à Vénus aujourd'hui et vous conseille la prudence. Mettez un frein à vos appétits, financiers ou gourmands, si vous ne voulez pas en payer le prix avec une indigestion ou une réponse défavorable à l'une de vos demandes. Ceux qui voudraient emprunter de l'argent, par exemple.



Taureau

La conjoncture est favorable, quoi que vous ayez prévu, vous serez satisfait. Si vous avez une démarche à faire, 1er décan, c'est le bon moment, vous tomberez sur des personnes aimables et disposées à vous aider. 3e décan, Jupiter vous offre jusqu'au 10 mai la possibilité de concrétiser un projet, ou d'approfondir une amitié.



Gémeaux

Si vous vous sentez préoccupé par un problème familial, dites-vous que vous le regardez à la loupe et que vos émotions font barrage à votre objectivité. Prenez du recul, sans pour autant vous dire que ce n'est pas grave et que vous vous en occuperez un autre jour. Faites ce qu'il faut et vous dormirez mieux.



Cancer

Non seulement Vénus et Mars, mais la Lune aussi est en harmonie avec vous aujourd'hui, 1er décan. Vous devriez avoir des nouvelles ou un échange qui vous réjouira. 3e décan, vous recevez encore les bons influx de Jupiter jusqu'au 10 mai, ils vous font vous sentir important, vous donnent plus de place dans la vie sociale.



Lion

L'opposition de la Lune et Vénus sur l'axe Vierge-Poissons est à relier à votre argent, à vos recettes et dépenses, à vos rentrées et sorties. 1er décan, vous aurez envie de vous faire un petit cadeau, ou d'en faire un à un proche. 3e décan patience, vos conflits vont s'apaiser en fin de semaine, Mars entrant en Poissons.



Vierge

Dans votre signe, la Lune est en phase avec Mercure et s'oppose à Vénus. Vous pourriez être contacté pour participer à une réunion, à une fête, à quelque chose d'agréable en tout cas (1er décan). 2e décan, ce sera à votre tour à partir de jeudi et la conjoncture sera encore plus excitante pour vous : nous en reparlerons.



Balance

Même si vous êtes enthousiasmé par quelqu'un ou par une proposition qu'on vous a faite, n'oubliez pas votre esprit critique. Analysez les choses dans le détail, de manière à ne pas croire au miroir aux alouettes. On peut en effet vouloir vous convaincre de quelque chose, mais une petite voix vous dit qu'il ne faut pas.



Scorpion

Nous parlions de négociation hier pour le 1er décan, elle pourrait bien être d'actualité aujourd'hui, mais apparemment il vous faudra un intermédiaire. N'hésitez pas à solliciter quelqu'un, un ami, cela facilitera les choses, 1er décan. 3e décan, Saturne continue à vous mettre à l'épreuve jusqu'au 5 juin.



Sagittaire

La conjoncture vous invite à la prudence, à être attentif à tout ce qui se passe autour de vous, que ce soit dans le domaine personnel ou social. Il y a une situation à analyser et on pourrait avoir besoin de votre opinion. C'est dans votre nature, quand vous êtes objectif, vous avez généralement un bon jugement.



Capricorne

C'est encore mieux qu'hier pour le 1er décan, la Lune en Vierge active les autres bons aspects et vous aurez une vision très précise de ce que vous devez faire ou de ce que vous devez dire. Vous ne vous tromperez pas. Oubliez votre peur de ne pas être à la hauteur, il y a de grandes chances pour que vous soyez au top.



Verseau

Pendant quelques heures, vous serez dans le doute mais ce n'est pas une mauvaise chose, cela vous permettra de vous faire votre propre idée de la situation, sans être influencé par quiconque. Une question financière peut vous préoccuper 1er décan. 3e décan, gare à votre impulsivité et à une volonté de tout faire dans l'urgence.



Poissons

Vous aurez un branchement direct sur les émotions et le ressenti de ceux qui vous entourent, vous lirez en eux comme dans un livre ouvert et ce que vous y verrez vous plaira, en tout cas 1er décan. Mais les autres décans n'auront pas à se plaindre, à moins que Jupiter ne vous crée de multiples tracasseries, 3e décan.



