L'horoscope du samedi 9 avril 2022

Bélier

Des révélations ou un parfum de scandale marquent cette fin de semaine, surtout 3e décan, mais vous pouvez être tous surpris par ce que vous entendrez ou lirez. L'aspect va durer plusieurs jours, mais il est activé par la Lune aujourd'hui, aussi sera-t-il question de cette révélation qui peut être, pour certains, familiale.

Taureau

Les dissonances de ce week-end impliquent Pluton, planète du pouvoir. Dans toute discussion vous chercherez à avoir raison, mais ne serez pas d'une parfaite bonne foi. Certes, vous serez ferme sur vos idées et opinions, mais fermeté ne veut pas dire rigidité. Essayez au moins d'écouter ce qu'on a à vous dire.

Gémeaux

Vous aussi vous serez réceptif aux dissonances sur Pluton, laquelle occupe un secteur d'argent. Le scandale ou les révélations, seront de nature financière. En ce qui concerne votre signe. Cela dit, il peut autant s'agir de quelque chose de personnel, comme cela peut être social, politique, Pluton est une planète du collectif.

Cancer

Chez vous, la Lune active les dissonances sur Pluton. Evitez les discussions en couple, ne cherchez pas à avoir raison, on vous prouverait que vous avez tort. Il y a de la part de votre ou vos interlocuteurs une volonté d'emprise, de pouvoir, contre laquelle vous aurez du mal à lutter. Reprenez la discussion la semaine prochaine.

Lion

La situation risque de provoquer en vous un fort sentiment d'injustice, que ce soit personnel ou non. Vous prendrez fortement parti pour celui/celle qui est victime, vous n'y réfléchirez même pas ! Toutefois, votre avis comptera et ce que vous direz peut marquer les esprits autour de vous. Essayez juste de ne pas être agressif.

Vierge

Parfois, on a vite fait de clouer quelqu'un au pilori, et vous avez l'esprit si critique que vous ne manquez pas de dire ce que vous pensez. Mais ne hurlez pas avec les loups, faites-vous votre propre opinion sans vous laisser influencer par celle des autres. Quoi qu'il se passe, chez vous ou dans le monde extérieur, restez mesuré.

Balance

La conjoncture vous touche, surtout dans le domaine familial qui, par extension représente votre maison, votre pays. Vous serez perturbé par des émotions fortes, surtout si on se dispute en famille et qu'on se dit des vérités qui font mal. Des jalousies entre frères et soeurs pourraient se révéler sous l'actuelle conjoncture.

Scorpion

La situation ne vous concernera pas de près, mais c'est votre réaction à un événement qui peut avoir un impact et créer des disputes en famille. Vous serez cash dans votre manière de juger les choses et parfois, même, un peu dans les extrêmes et c'est ce que votre entourage risque de vous reprocher.

Sagittaire

La conjoncture de ce week-end, le 1er tour de l'élection, l'incertitude des résultats, l'actualité en général, tout alimentera la plupart de vos réflexions et de vos conversations. En général, vous êtes très concerné par la vie de la cité, et la possibilité qu'untel ou unetelle passe au second tour vous intéresse au plus haut point.

Capricorne

Vous êtes directement concerné par la dissonance Mercure/Pluton, mais on peut se demander dans quelle famille cela se passe ; la vôtre, ou votre famille politique ? En tout cas, vous avez peur que quelque chose ne soit révélé, à moins que ça ne soit déjà fait et que vous ayez la crainte que cela impacte les résultats de l'élection.

Verseau

Difficile pour vous de ne pas être un peu effaré par les nouvelles que vous entendrez dans le poste ou par ce que l'un de vos proches vous révélera. Mais il se peut aussi qu'on vous presse de parler, parce que ce que vous direz aura un impact. On sait que vous êtes parfois sans filtre, vous dites la vérité.

Poissons

Vous semblez parfois très indifférent aux événements, mais c'est peut-être une forme de défense, de protection contre ce qui pourrait être trop perturbant. Or, il peut se passer quelque chose, un événement qui vient semer le trouble dans votre esprit, ou dans la façon dont vous considérez la situation générale, peut-être pas la vôtre.