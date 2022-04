L'horoscope du dimanche 10 avril 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Prévoyez une bonne journée, même si le contexte n'est toujours pas des plus calmes, vous saurez éviter de dire tout haut ce que vous pensez tout bas, et ça vaudra mieux. Pourquoi déclencher des polémiques ? Vous, vous savez les gérer, jouer avec, mais vos interlocuteurs ne savent peut-être pas et sont affectés.

Taureau

Si l'on en croit l'astre de la nuit, qui représente votre ressenti, ce dimanche sera très traditionnel. Vous n'aurez qu'une envie, profiter de votre cocon protecteur, et de votre famille si elle est présente à vos côtés. Né après le 16 mai, Mars crée encore du conflit, mais l'ambiance changera en milieu de semaine prochaine.

Gémeaux

Vous serez d'humeur à vous amuser, à blaguer, à jouer avec les autres, votre nature adolescente étant au premier plan aujourd'hui. Que cela ne vous empêche pas de voter. Ce n'est pas parce que vous retrouvez votre âme d'ado que vous devez en oublier que vous avez des responsabilités d'adulte envers la communauté.

Cancer

La Lune est entrée en Lion et n'active plus les dissonances, c'est donc un dimanche plus calme, de repos pour la plupart d'entre vous ; profitez de l'instant présent, parce que demain et jusqu'à vendredi, il y aura encore des discussions qui tourneront en rond et, peut-être, des révélations qui vous mettront hors de vous.

Lion

Chez vous, la Lune ne forme pas d'aspect, elle active votre intuition et surtout votre réceptivité. Après avoir fait votre devoir de citoyen, pourquoi ne pas aller au cinéma, peut-être avec les enfants ? Ou faire une agréable partie de cartes avec vos amis, vous qui avez la réputation d'aimer jouer, surtout si vous gagnez !

Vierge

Les réunions amicales ou familiales sont privilégiées aujourd'hui, vous serez très enclin à vous préoccuper des autres plus que de vous-même et à rendre service. Peut-être que vous donnerez un coup de main à votre bureau de vote en fin de journée ou, dans un autre registre, que vous apporterez votre aide à la communauté ?

Balance

Le ciel est encore encombré d'une méchante dissonance, mais aujourd'hui vous déciderez que rien ne doit vous atteindre et ce sont vos proches qui vous protègeront. Vos amis, vos relations, ceux que vous fréquenterez au cours de la journée vous permettront de vous changer les idées, de passer à autre chose.

Scorpion

Tout aura une importance capitale aujourd'hui, c'est en tout cas ce que vous ressentirez, et vous n'aurez pas tort. C'est vrai que c'est une journée importante, quel que soit le contexte dans lequel vous êtes, dans la mesure où c'est le 1er tour de l'élection présidentielle et que, pour vous, cela a un sens particulier.

Sagittaire

Vous aurez la forme aujourd'hui, peut-être parce que vous pourrez vous défouler au grand air et sentir un vent de liberté souffler. Vous en avez vraiment besoin ! Notamment si vous êtes du 3e décan, la conjonction Jupiter/Neptune est toujours là et joue les envahisseurs et vous-même, vous pouvez vous être senti envahi !

Capricorne

Vous continuez, 3e décan, à devoir discuter de problèmes qui n'ont pas de solution pour l'instant, et vous avez le sentiment que vos interlocuteurs sont négatifs. Ce en quoi vous n'avez pas tort, on essaye peut-être de vous empêcher d'avancer et de pouvoir dire ce que vous pensez vraiment. Cela se décoincera mercredi prochain.

Verseau

Les réunions sont au premier plan aujourd'hui, mais ce ne sont pas des réunions festives. On y parlera de problèmes qui semblent, pour l'instant, être insolubles. Cela ne vous concerne probablement pas sur le plan personnel mais plutôt sur un plan plus général. Il pourrait être question de politique puisque c'est le 1er tour...

Poissons

Rendre des services est dans votre nature, vous aimez vous sentir indispensable et c'est peut-être ce que vous ressentirez aujourd'hui, que vous êtes utile à la communauté. Cela peut autant s'appliquer à votre vie familiale, qu'à quelque chose de plus inhabituel ; par exemple, aider au bureau de vote pour le dépouillement.