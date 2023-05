L'horoscope du mardi 10 mai 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

C'est cette nuit que Jupiter entrera chez vous, comme en 2010, 2011. Un souvenir ? En tout cas, il peut autant y avoir une nette accélération dans vos activités, un nouveau boulot peut-être, qu'une promotion ou une mutation. Mais attention, les conflits sont aussi au programme, et il se pourrait qu'il y ait une injustice.

Taureau

C'est l'année prochaine que la planète d'expansion sera chez vous, pour l'instant elle va stationner dans l'ombre de votre signe et braquer le projecteur sur ce qu'il se passe " ailleurs " dans le monde, ou en-dehors de votre conscience. Vous pouvez également avoir quelque chose à préparer pour l'année prochaine, 1er décan.

Gémeaux

A priori, c'est une bonne conjoncture, Jupiter va occuper votre secteur 11 des projets et des amitiés. Il faudra veiller à ne pas confondre amour et amitié, à moins qu'une amitié ne se transforme d'elle-même en amour. Sinon, l'avenir - le vôtre et celui du monde - sera un sujet de réflexions et de nombreux échanges avec les autres.

Cancer

La planète qui représente vos chances, mais aussi la justice et l'injustice se trouve à présent tout en haut de votre ciel. Il se peut, 1er décan, que vous obteniez un avancement, une promotion, mais il est aussi possible que vous soyez victime d'une injustice et que vous ayez à vous défendre. La colère vous motivera à fond.

Lion

Jupiter en Bélier ne vous envoie que des bons et dynamiques influx depuis votre secteur 9, celui qui représente le lointain, l'étranger. Vous pourriez faire un beau voyage... Toutefois, Jupiter peut aussi être négative et vous obliger à affronter un procès, à supporter quelque chose d'injuste et que vous avez du mal à accepter.

Vierge

Dans votre secteur d'argent, Jupiter envoie des influx à votre 1er décan. Il se peut qu'une question d'héritage soit au premier plan, et que vous soyez obligé de vous battre pour faire respecter vos droits. Mais l'argent n'est probablement pas le seul domaine où vous aurez à vous faire respecter, dans le boulot aussi !

Balance

Jupiter est de retour face à vous, comme en 2010-2011, où vous avez pu voir des amis ou des proches se marier, ou au contraire se séparer. Quoi qu'il en soit, il va peut-être plus être question d'une rencontre pour les uns, ou d'un problème avec un contrat pour les autres. Vous aurez besoin d'un avocat pour vous défendre.

Scorpion

A présent dans votre secteur du travail et de la forme, Jupiter éclaire fortement ces domaines. Soit vous êtes tracassé par un problème avec un collègue ou un employé (1er décan), soit vous pouvez très bien grimper un échelon et être satisfait de votre évolution. Cela dit, cela n'ira pas sans jalousies, surtout fin mai.

Sagittaire

Votre planète, Jupiter, occupe à présent un signe en très bonne relation avec vous, le Bélier et il est sûr que vous allez pouvoir vous faire remarquer, 1er décan. En principe, vous devriez réussir tout ce que vous entreprenez et être très fier de vous. D'ailleurs, on vous fera des compliments ou même un important cadeau.

Capricorne

Ça y est, c'est la nuit prochaine, vers 1h du matin que Jupiter entre en Bélier mais vous devez déjà sentir ses influx depuis quelque temps 1er décan. Vous avez peut-être un litige à gérer, des tracasseries administratives, à moins que vous n'ayez un problème avec ou à cause de votre logement. Un déménagement à prévoir ?

Verseau

2010, 2011, ça vous dit quelque chose ? C'est le dernier passage de Jupiter en Bélier où elle revient la nuit prochaine. Dans un autre contexte, bien sûr. L'un de vos projets pourrait se développer de manière exponentielle et très rapidement. L'actualité, les infos auront aussi une grande importance à vos yeux.

Poissons

Jupiter vous quitte mais elle reviendra fin octobre et jusqu'au 20 décembre. 1er décan ses influx proviennent à présent de votre secteur d'argent, de confort, qui correspond à vos biens et à vos acquisitions. Il est possible que vous receviez une grosse somme, ou qu'au contraire vous en placiez une dans un achat.

