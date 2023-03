L'horoscope du lundi 5 septembre 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

BELIER

Il se peut que la Vénus en Vierge soit plus matérielle qu'amoureuse. C'est-à-dire que vous aurez besoin d'argent pour acheter un outil de travail, par exemple. Cela peut aller du simple stylo, à la tondeuse ou au tracteur. Côté coeur, cela vous fatiguera de chercher à plaire, aussi ne le faites pas. Laissez les autres venir vers vous pour une fois (1er décan jusqu'au 13).

TAUREAU

Une belle conjoncture pour vous avec Vénus en Vierge ! Vous déploierez vos armes de séduction, mais tout en délicatesse et en sensualité. Il sera difficile de vous résister. Aussi ne restez pas chez vous à attendre qu'on frappe à votre porte : sortez, allez dans des endroits qui brassent du monde, et gardez un sourire sur vos lèvres.

GEMEAUX

Pour vous, Vénus en Vierge a un petit côté rétro. C'est-à-dire que soit vous avez envie de renouer avec quelqu'un, soit vous retrouvez quelqu'un que vous avez aimé dans le passé. Et cela peut même ne se passer que dans votre tête. Par ailleurs, vous aurez besoin d'améliorer votre décoration intérieure, d'acheter un meuble, un objet...

CANCER

Vénus entre aujourd'hui en Vierge, un secteur lié à la complicité et au flirt. Il y a peut-être de nouvelles têtes au boulot ou dans le voisinage ? Quelqu'un vous plaira. Il ne se passera peut-être rien, mais il est quand même possible que vous nouiez un lien et que vous ayez beaucoup en commun. Vous vous amuserez beaucoup.

LION

Vénus aborde votre 2ème secteur et il sera plus question d'argent que d'amour. Cette semaine, il est possible que ceux du 1er décan reçoivent un petit cadeau financier. A moins que vous n'ayez envie d'acheter quelque chose, mais que vous décidiez de réfléchir. Même chose en amour, vous serez plus raisonnable que d'habitude...

VIERGE

La planète d'amour restera chez vous jusqu'au 29 septembre, 1er décan jusqu'au 13. Charmeur, mais en toute discrétion, vous ferez de belles rencontres, pas toujours amoureuses. On peut en effet rencontrer, surtout vous, des êtres qui vous plairont par leur intelligence ou encore leur humour, et vous aurez envie de leur ressembler.

BALANCE

Vénus se place dans l'ombre de votre signe, vous serez envahi par de délicieux sentiments mais vous ne les exprimerez pas. Par réserve, par pudeur sûrement. Peut-être aussi que vous rêverez à quelqu'un, que vous fantasmerez sur une personne qui n'est pas libre ou qui n'est pas du tout proche de vous. Des soucis d'argent ?

SCORPION

Vénus va opérer dans votre secteur d'amitié, qui est aussi un secteur ambigu quant à la nature de vos sentiments. Amour ou amitié, vous serez hésitant. Et avec Vénus en Vierge, la passion ne l'emporte pas, c'est le plus souvent la raison qui gagne. Vos amis, les vrais, peuvent se réjouir, vous leur donnerez des preuves de votre fidélité en amitié.

SAGITTAIRE

Vénus est au zénith et vous demande de canaliser vos sentiments, d'être un roc pour ceux que vous aimez et de ne pas vous emballer outre mesure si vous faites une rencontre. Dans ce signe, sa nature est l'exact contraire de la vôtre, c'est-à-dire qu'elle ne s'emballe pas, elle est dans le contrôle. Et vous aussi peut-être.

CAPRICORNE

Une excellente conjoncture pour vous, Vénus en Vierge est en " joie ", elle vous invite à donner le meilleur de vous-même à ceux que vous aimez, à prendre soin d'eux. Avec patience et persévérance, vous saurez démontrer la qualité de vos sentiments. Si vous faites une rencontre, il est possible que la personne ait des origines étrangères.

VERSEAU

On ne peut pas dire que vous serez très sûr de l'amour qu'on vous porte. Arrivée en Vierge, Vénus est dans le doute, elle ne donne pas sa confiance facilement. Cela dit, vous n'avez peut-être pas de raison valable de douter, mais attention quand même à votre imagination, à vos fantasmes et surtout à votre esprit critique, très en forme !

POISSONS

Comme le Soleil, Vénus s'oppose à vous mais avec de très bonnes intentions. Celles de stimuler votre vie sociale afin de faire des rencontres, et plus si affinités. Vous semblez être prêt, 1er décan, à vivre quelque chose de concret, qui ne sera pas le fruit de votre imagination. Il faudra même vous dégeler un peu si vous voulez qu'il se passe quelque chose.

