L'horoscope du lundi 16 août 2021

Bélier

1er décan, Vénus entame une opposition avec vous, mais c'est de bon augure pour vos amours et votre vie affective en général. Il y aura de l'harmonie dans l'air et si vous êtes en couple, vous vous entendrez à merveille. Célibataire, si quelqu'un vous plaît, vous pourrez faire sa conquête en employant la douceur, pas en le/la draguant lourdement. 2e décan, votre quotidien sera énervant, vos conditions de vie n'étant pas optimum.

Taureau

Vous aurez le sens de la répartie 2e décan, et pas qu'un peu ! On peut même dire que vous aurez la dent dure avec ceux qui vous entourent et vous penserez que c'est pour leur bien. Vos intentions seront donc bonnes, mais il n'est pas sûr que les autres le prennent ainsi. Il serait judicieux de modérer un peu vos propos, tout en restant ferme. 1er décan, Vénus entre en Balance et vous envahit d'agréables pensées.

Gémeaux

Il pourrait y avoir de l'amour dans l'air pour le 1er décan avec l'entrée de Vénus en Balance. Même s'il ne se passe rien de précis, l'ambiance sera très glamour, chaleureuse et vous vous sentirez au top de votre séduction. Il serait étonnant que vous ne plaisiez pas, ou que votre partenaire n'ait pas pour vous les yeux de l'amour. 2e décan, c'est le contraire, vous aurez l'impression de ne pas être aimé, de ne pas avoir votre place.

Cancer

Vénus investit aujourd'hui votre secteur de la famille et de la maison, vous promettant une agréable semaine, 1er décan pour l'instant. Peut-être recevrez-vous quelqu'un que vous aimez, à moins que vous ne soyez amené à revoir une personne que vous avez aimée dans le passé. Pour certains, c'est un parent qui sera l'objet de leur affection. 2e décan, avec vos frères et soeurs ou vos voisins, il risque d'y avoir de la dispute .

Lion

Le Soleil ne vous quittera pas avant dimanche, bon anniversaire à ceux qui le fêtent cette semaine. Jupiter s'oppose à vous et de deux choses l'une : on peut vous avoir proposé un gros contrat et vous réfléchissez, ou au contraire vous pouvez être tracassé par un problème juridique, voire un procès. 1er décan, très bonne semaine avec Vénus qui entre dans le 1er décan de la Balance et qui sera en harmonie.

Vierge

Une semaine agitée pour le 2e décan, avec une rencontre Mercure/Mars chez vous. Il peut y avoir de la dispute à la maison ou autour de vous. Vous serez un peu trop réactif et parfois coléreux, ce qui n'arrangera pas les choses. Essayez de couper court à ces énergies en ne revenant pas sans cesse sur le sujet qui fâche. 1er décan, Vénus entre en Balance, votre secteur d'argent et il se peut que vous soyez payé de ce qu'on vous doit,

Balance

Vénus débarque dans votre signe aujourd'hui, une bonne nouvelle pour le 1er décan. Si vous faites une rencontre, Vénus étant en harmonie avec Saturne, soyez sûr qu'elle sera durable. A moins que vous ne tombiez sur quelqu'un de plus âgé que vous, ou qui n'est pas libre. Dans les couples, ce sera l'entente cordiale. 2e décan, Mercure et Mars sont réunies dans votre secteur 12, vous risquez de vous faire du souci pour un ami.

Scorpion

2e décan, Mercure et Mars seront conjointes toute la semaine dans votre secteur des projets et des amitiés, soit on va se dire des mots un peu durs autour de vous, soit c'est vous qui remonterez les bretelles à l'un/e de vos amis/es parce que vous ne le trouverez pas assez reconnaissant de ce que vous faites pour lui ou pour elle. 1er décan, le temps des secrets est venu avec l'entrée aujourd'hui de Vénus en Balance.

Sagittaire

Bonne nouvelle pour le 1er décan, Vénus aborde aujourd'hui la Balance, le signe qui gère vos amitiés, vos affinités avec les autres, ainsi que les moments spéciaux que vous pouvez vivre avec votre partenaire si vous êtes en couple. Donc, que vous soyez seul ou en couple, vous vivrez de très agréables moments jusqu'au mercredi 25. 2e décan, vous risquez de vous fâcher avec un parent ou avec l'un de vos enfants.

Capricorne

2e décan, pour vous la conjonction de Mercure et de Mars est en bon aspect et vous ne vous gênerez pas pour dire ce que vous pensez à ceux qui vous ennuient. Car il y aura des personnes autour de vous qui ne seront pas agréables à vivre et après avoir attendu de voir si ça allait s'arranger tout seul, vous serez obligé d'intervenir. 1er décan, Vénus arrive en Balance, au zénith de votre zodiaque : vous voudrez tout prendre en main.

Verseau

3e décan, le Soleil en Lion et Jupiter chez vous s'opposent cette semaine, une histoire de contrat ou d'association pourrait être au centre de vos préoccupations jusqu'à ce que Jupiter reprenne une marche directe en octobre, et là tout se dégagera comme par magie, surtout né autour des 10, 11, 12 février. 2e décan, une question financière devra être discutée, ne faites pas de parano mais veillez à ce qu'on ne vous manipule pas.

Poissons

2ème décan, vos relations ne seront pas très sereines cette semaine, Mercure et Mars sont conjointes face à vous et il peut y avoir un confit à gérer. A moins que votre partenaire ne se montre assez désagréable et de mauvaise humeur ; essayez de lui faire comprendre qu'il ou elle n'a pas à passer ses états d'âme sur vous ! 1er décan, Vénus entre en Balance, un secteur financier de votre thème, c'est de bon augure.

